هالة زايد تجتمع بقيادات "الصحة" لسرعة الانتهاء من تجهيزات "التأمين الصحي" بالأقصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد جمعة:

عقدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، اجتماعا، مساء الأحد، بقيادات وزارة الصحة، لمتابعة استعدادات محافظة الأقصر لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد.

حضر الاجتماع الدكتور أحمد محي القاصد، مساعد الوزيرة للمستشفيات والهيئات والجهات التابعة، والدكتور أحمد السبكي، مساعد الوزيرة للرقابة والمتابعة والمدير التنفيذي لمشروع التأمين الصحي الشامل الجديد، والدكتور مصطفي غنيمة، رئيس قطاع الطب العلاجي، والدكتور محمد ضاحي، رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة، واللواء محمد إسماعيل، رئيس قطاع الدعم الفنى والمشروعات بالوزارة، والدكتور خالد عمران، استشاري جودة الخدمات الصحية وعضو الهيئة العامة للاعتماد والرقابة، إحدى هيئات التأمين الصحي الشامل الجديد، والدكتور سيد عبدالجواد، وكيل وزارة الصحة بمحافظة الأقصر.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الإجتماع تناول خطة المحافظة لرفع كفاءة المنشآت الطبية التى ستشملها المنظومة الجديدة والبالغ عددها 49 وحدت طب أسرة، و7 مستشفيات، حيث وجهت الوزيرة بسرعة الإنتهاء من التجهيزات بكافة المنشآت وفقا للجدول الزمني، ووفقا لمعايير الاعتماد والجودة التأمين الصحي الشامل.

وفى هذا الصدد، أشار "السبكي" إلى أن وزيرة الصحة والسكان وجهت الدكتور خالد عمران، عضو الهيئة العامة للاعتماد والرقابة، بمراجعة كافة المعايير الإنشائية للمنشآت للتأكد من مطابقتها للمعايير القومية الصادرة من الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، لسرعة تسجيل المنشآت الطبية بهيئة الرقابة والاعتماد بالتأمين الصحي الجديد.

Advertisements

وأضاف أن وزيرة الصحة، وجهت بسرعة اختيار وتجهيز مبنى لهيئات التأمين الصحي الشامل الجديد، على غرار مبنى الهيئات ببورسعيد، ليخدم منطقة جنوب الصعيد بالكامل" أسوان، وقنا، والاقصر" ويكون مقره محافظة الأقصر، مشيرة إلى أنه جاري حصر القوي البشرية بالمحافظة لتوزيعها على الهيئات الثلاث للتأمين الصحى الجديد.

وقال" السبكي"، إن وزيرة الصحة وجهت أيضا خلال الإجتماع بتوفير مخازن مناسبة للأدوية والمستلزمات الطبية، والتجهيزات الطبية وغير الطبية على أن يتم ميكنتها بالكامل، كما أكدت على ضرورة البدء بعمل عقود صيانة دورية للمستشفيات والوحدات، فضلا عن التعاقد مع شركات للنظافة والأمن والتغذية مركزيا لتكون الخدمة على أعلى مستوي وتنال رضاء المواطنين.

وتابع أن وزيرة الصحة والسكان، أكدت على ضرورة تفعيل نظام الإحالة بين وحدات طب الأسرة والمستشفيات، مشيرة إلى أنه سيتم البدء بالتدريب الاكلينيكي للفرق الطبية بمحافظة الأقصر من خلال مدربين من هيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية بداية من الأسبوع القادم، لافتة إلى أنه سيتم إعتماد كافة مستشفيات المحافظة الـ7، ببرنامج الزمالة المصرية بالتخصصات الطبية التى تضمها المستشفيات.

وذكر أن وزيرة الصحة والسكان شددت على الإسراع من تسجيل كافة مواطنى محافظة الأقصر، وفتح ملفات طب الأسرة لهم، قبل بدء التشغيل التجريبي للمنظومة الجديدة فى مطلع شهر مارس المقبل.