صورتان لمصراوي ضمن أفضل 30 صورة بمسابقة الاتحاد الأوروبي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة (الخليج 365)

نظّم الاتحاد الأوروبي حفلاً لتكريم الفائزين بجائزة مسابقته للتصوير الفوتوغرافي في مصر، في نسختها الثانية عشر، الأحد، بالإضافة إلى افتتاح معرض لأفضل 30 صورة شاركت في نسخة هذا العام من المسابقة، في "الجريك كامبس" بالجامعة الأمريكية في وسط القاهرة.

وحصل الزميلان علاء أحمد، المصور بموقع "الخليج 365"، وعبدالله عويس، الصحفي بالموقع، على شهادتي تقدير عن صورتيهما اللاتي جاءتا ضمن أفضل 30 صورة، من بين 591 صورة تقدّم بها 242 شخصاً من مختلف محافظات مصر.

وجاءت نسخة مسابقة هذا العام تحت عنوان "بطلات مصريات"، واستهدف موضوعها الاحتفال بالمرأة والفتاة المصرية والمساهمات القيمة التي يقدمنها في مختلف المجالات، التي لا غنى عنها في النهوض بمصر.

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جاءت صورة أحمد تحت عنوان "أيادي النصر" والتي التقطها في إحدى مباريات بطولة أفريقيا للكرة الطائرة للسيدات، فيما حملت صورة عويس عنوان "النور مكانه في القلوب"، والتي التقطها لفريق أوركسترا "النور والأمل" في النسخة الأخيرة من مهرجان القلعة للموسيقى والغناء.

وقدّم الاتحاد الأوروبي جوائز للمتسابقين الثلاثة الأوائل، وحصل على المركز الأول المصور حسين طلال فرج بصورة تحت عنوان "المحاربات.. بطلات مجهولات"، في حين حصدت المصورة هناء حبيب، المركز الثاني بصورة "بين الكتب" والتي التقطت في الجمعية الجغرافية المصرية بالقاهرة، فيما جاء عبد الحميد فوزي طاحون في المركز الثالث بصورة تحت عنوان "بائعة المشغولات اليدوية" التي التقطت في طنطا بالغربية.

وتنظم مسابقة الاتحاد الأوروبي في مصر للتصوير الفوتوغرافي سنوياً منذ عام 2008، وشهدت نسخة العام الماضي مشاركة 197 شخصاً، تحت عنوان "وصف مصر الحديثة".