نشرة الحوادث المسائية.. طعن ميرهان حسين ومحاكمة زوجة شادي وجثة دمياط

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365)

شهد الشارع المصري العديد من الوقائع خلال الساعات الماضية، كما شهدت أروقة المحاكم اليوم الأحد، نظر بعض القضايا التي تشغل الرأي العام.

ويقدم "الخليج 365" فيما يلي نشرة موجزة عن أبرز تلك القضايا:

ميرهان حسين تطعن على حبسها أسبوعين أمام "النقض"

تقدمت الفنانة ميرهان حسين، بطعن على الحكم الصادر من محكمة جنح مستأنف الهرم بحبسها أسبوعين أمام محكمة النقض، في اتهامها بالاعتداء على موظف عام بالسب والضرب. التفاصيل عبر الرابط

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"الداخلية": كشف ملابسات العثور على جثة سيدة بمسكنها في دمياط

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات واقعة العثور على جثة سيدة بمسكنها بدمياط، وضبط مرتكبي الواقعة. التفاصيل عبر الرابط

محاكمة زوجة شادي محمد و4 آخرين بتهمة سرقة شقته

قررت محكمة جنح مدينة نصر، اليوم الأحد، تأجيل محاكمة زوجة اللاعب السابق شادي محمد وشقيقها و3 آخرين في واقعة سرقة شقته، لجلسة 15 ديسمبر، لإعلان المتهمين. التفاصيل عبر الرابط

استكمال محاكمة لاعب أسوان و43 آخرين في قضية "ولاية سيناء"

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، اليوم الأحد، تأجيل محاكمة 44 متهمًا بينهم اللاعب حمادة السيد لاعب فريق كرة القدم بنادي أسوان، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"خلية ولاية سيناء"، لجلسة الغد الاثنين، لاستكمال مرافعة الدفاع. التفاصيل عبر الرابط

تأجيل محاكمة "اللبان" بتهمة الاتجار في العملة لـ12 يناير

قررت الدائرة 3 بمحكمة القاهرة الاقتصادية، اليوم الأحد، تأجيل محاكمة جمال اللبان، المدير السابق للإدارة العامة للتوريدات بمجلس الدولة، بتهمة الاتجار فى العملة بدون ترخيص لجلسة 12 يناير المقبل، لسماع المرافعات.

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