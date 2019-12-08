محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – محمد الصاوي: في لفتة إنسانية، بادر معاون مباحث بقسم شرطة المنتزه ثان بمديرية أمن الإسكندرية بدفع إيجار شقة مسن تشاجر معه مالك العقار بسبب تأخره في الوفاء بمديونيته. كان قسم شرطة المنتزه تلقى بلاغًا بنشوب مشاجرة بين مالك عقار وأحد قاطنيه "مسن" يقيم بمفرده لعدم قدر الأخير على سداد القيمة الإيجارية لمالك العقار. وتبين لمعاون المباحث عدم قدرة المُسن على دفع قيمة الإيجار لظروفه الصحية والمادية، فبادر بدفعها وقيمتها 1900 جنيه. ونقل الضابط والقوة المرافقة بعد إحضار كرسي متحرك "المُسن" إلى المستشفى للاطمئنان على حالته.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر في لفتة إنسانية.. ضابط يسدد الإيجار لـ"مُسن" بالإسكندرية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.