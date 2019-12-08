ضبط طالبين تسببا في شرخ زجاج "قطار شبين" خلال مشاجرة بالحجارة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – محمد الصاوي:

كشفت الأجهزة الأمنية تفاصيل مشاجرة بين 4 طلاب بالمرحلة الثانوية داخل قطار (شبين / 23 يوليو) داخل محطة عرب المحاجر، بدائرة قسم الخانكة بالقليوبية.

وجاء في التحريات أن حال توقف القطار على رصيف المحطة نشبت مشاجرة بين الطلاب الأربعة بسبب خلافات داخل المدرسة تطورت بالقطار، فنزلوا على شريط السكة الحديد وتراشقوا بالحجارة.

وأوضحت التحريات أن تراشق الحجارة تسبب في شرخ زجاج جرار القطار دون تعطل حركة سير القطار، ودون حدوث إصابات بين الطلاب.

وضبطت الأجهزة الأمنية اثنين من الطلاب، وجار ضبط الآخرين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.