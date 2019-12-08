النيابة تحقق في مقتل موظف بالمعاش بطعنة "متسول" في المعادي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود السعيد:
تباشر نيابة جنوب القاهرة، التحقيق في واقعة مقتل موظف بالمعاش بطعنة في البطن داخل شقته المعادي.
بدأت تفاصيل الواقعة بتلقي قسم شرطة المعادي، بلاغًا من صديق المجني عليه، يفيد تعرض صديقه للطعن داخل شقته بمنطقة طره البلد، دائرة القسم، من "متسول" كان يحصل على مساعدة مالية منه.
وكشفت التحقيقات أن المجني عليه في العقد الخامس من العمر، وتعرض لطعنة نافذة في البطن نقل على أثرها لأحد المستشفيات ثم توفي.
وأضافت التحقيقات وتفريغ الكاميرات أنه كان يتردد على الضحية أحد الأشخاص لفترة كبيرة بغرض الحصول على مساعدة مالية وأنه وراء ارتكاب الواقعة، وفرّ هاربًا.
وصرّحت النيابة بتشريح جثة المجني عليه، لبيان أسباب الوفاة وملابساتها، وتسليمه لذويه لدفنه، كما أمرت بسرعة ضبط وإحضار المتهم الهارب.
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