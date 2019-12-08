أخبار مصر | بحضور فنانين.. "الصحفيين" تُكرم الزملاء المشاركين بورشة "الصحفي السيناريست"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بحضور فنانين.. "الصحفيين" تُكرم الزملاء المشاركين بورشة "الصحفي السيناريست" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نظمت لجنة تطوير المهنة والتدريب بنقابة الصحفيين، برئاسة جمال عبدالرحيم وكيل أول النقابة، حفلًا لتوزيع شهادات اجتياز ورشة "الصحفي السيناريست" للمشاركين، وعددهم 71 من الزميلات والزملاء، وذلك مساء اليوم الأحد بمقر النقابة.

حضر الاحتفال الفنانة نهال عنبر، والمؤلف أحمد عوض، والكاتب عمرو محمود ياسين، والكاتب الصحفي والسيناريست سمير الجمل، وجمال عبدالرحيم وكيل أول نقابة الصحفيين.

وقال جمال عبدالرحيم وكيل أول النقابة، إن حفل توزيع الشهادات تحول إلى ندوة استمرت أكثر من ٣ ساعات ،تحدث فيها الكُتاب والفنانين عن فن كتابة السيناريو للسينما والمسرح والإذاعة والتليفزيون والقصة الخبرية.



وأضاف خلال الندوة، أن لجنة التدريب وتطوير المهنة بالنقابة، كانت قد عقدت 3 دورات تدريبية للزميلات والزملاء منذ شهر أغسطس وحتى الآن حول "الصحفي السيناريست"؛ حيث تم إطلاقز اسماء الكُتاب الراحلين فتحي غانم وصبري موسي وإحسان عبدالقدوس على تلك الدورات

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واشار وكيل أول النقابة إلى أن الزميلات والزملاء الذين شاركوا في الدورات التدريبية، نجحوا في كتابة بعض الأفلام والمسلسلات تحت إشراف الكاتب الصحفي سمير الجمل، الذي تولى عملية التدريب.

وتضمنت الورشة كتابة أفلام وثائقية عن رموز الصحافة المصرية، وتم تصويرها لإنشاء أول مكتبة مصورة للنقابة، وشملت الأفلام أيضًا قصص المؤسسات الصحفية الكبرى، وشملت كتابة أفلام وثائقية عن رموز الصحافة المصرية، وتم تصويرها لإنشاء أول مكتبة مصورة للنقابة، وتشمل الأفلام أيضًا قصص المؤسسات الصحفية الكبرى.

وحاضر في الدورة وأشرف على كتابة الأفلام الكاتب الصحفي والسيناريست المعروف سمير الجمل، ونظمتها النقابة لثلاث مرات متتالية، أولهم في أغسطس، ثم سبتمبر، ثم نوفمبر.