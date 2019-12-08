أخبار مصر | "الشباب والرياضة" تنظم حملة تطوعية افريقية لتنظيف نهر النيل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الشباب والرياضة" تنظم حملة تطوعية افريقية لتنظيف نهر النيل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نظمت وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدني ومكتب الشباب الإفريقي ومفوضية الاتحاد الإفريقي، أكبر عمل تطوعي شبابي افريقي تضمن حملة تنظيف لنهر النيل بالكشافة البحرية، بمشاركة 200 متطوع إفريقي وذلك بالتعاون مع وزارة الري ومؤسسة شباب بتحب مصر.

وقام متطوعو الاتحاد الإفريقي بزراعة مائة شجرة بمنتدي 15 مايو وذلك إطار فعاليات اليوم الثامن من البرنامج في نسخته العاشرة، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ويعد برنامج متطوعي الاتحاد الإفريقي (AU- YVC) أكبر برنامج تطوعي ينفذه الاتحاد الإفريقي في القارة؛ حيث يجمع هذا الحدث متطوعين من مختلف البلدان الإفريقية، وتستضيفه القاهرة هذا العام في المركز الأوليمبي بالمعادي خلال الفترة من ١ - ١٢ ديسمبر من العام الجاري.

وتضم الدفعة العاشرة ٢٠٠ شاب وفتاة من ٥٤ دولة إفريقية، لذا تعد السابقة الأولى من نوعها والأكبر في تاريخ استضافة ذلك الحدث منذ إطلاق نسخته الأولى عام ٢٠١٠م.