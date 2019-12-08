أخبار مصر | "الشباب والرياضة" تنظم حملة تطوعية افريقية لتنظيف نهر النيل

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وقام متطوعو الاتحاد الإفريقي بزراعة مائة شجرة بمنتدي 15 مايو وذلك إطار فعاليات اليوم الثامن من البرنامج في نسخته العاشرة، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.
ويعد برنامج متطوعي الاتحاد الإفريقي (AU- YVC) أكبر برنامج تطوعي ينفذه الاتحاد الإفريقي في القارة؛ حيث يجمع هذا الحدث متطوعين من مختلف البلدان الإفريقية، وتستضيفه القاهرة هذا العام في المركز الأوليمبي بالمعادي خلال الفترة من ١ - ١٢ ديسمبر من العام الجاري.
وتضم الدفعة العاشرة ٢٠٠ شاب وفتاة من ٥٤ دولة إفريقية، لذا تعد السابقة الأولى من نوعها والأكبر في تاريخ استضافة ذلك الحدث منذ إطلاق نسخته الأولى عام ٢٠١٠م.