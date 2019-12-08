أخبار مصر | موسى مصطفى يفتتح المقر الجديد لحزب الغد في جنوب القاهرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موسى مصطفى يفتتح المقر الجديد لحزب الغد في جنوب القاهرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

افتتح المهندس موسى مصطفى موسى رئيس حزب الغد، المقر الجديد لدائرة جنوب القاهرة بقيادة المهندس جورج عياد نائب رئيس الحزب لشئون البترول.

وأعرب "موسى" عن سعادته بالجهود التى بذلها المهندس جورج فى تحقيق أهداف الحزب، وقال فى تصريحات صحفية: اشكر جورج على مجهوده الكبير باقامة مقر مشرف فى قيمته لحزب الغد، واشارأن المقر سيغطى منطقة جنوب القاهرة التى تشمل 13 دائرة انتخابية و16 قسم و26 نائب لمجلس الشعب وهى نسبة مهمه وكوته شعبية كبيرة جدا نأمل أن تضيف الكثير الى الحزب.

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كما قال موسى ان جورج عياد يتفق مع مبادئ الحزب فى الاهتمام بالشباب واعطاءه اهمية خاصة للمرأة بشكل كبير، وذوى الاحتياجات الخاصة، وجميعا نسعى لأن يشهد الحزب خلال الفترة المقبلة طفرة كبيرة حتى يصبح حزب واعد وله دوره التنموى الحقيقى للدولة، واضاف ان الحزب لايشغل باله بمنافسة الاحزاب الاخرى، لكننا نعمل لبلادنا، نحن لاندخل فى تحديات ولا مسابقات لكن هدفنا تقديم دور حقيقى لبلدنا، واى حزب سيقوم بنفس الدور سنكون شركاء له، حتى تخرج مصر من التحديات الصعبه التى تواجهها، واختتم اتمنى لمنطقه جنوب القاهرة ان تكون منطقة واعده بوجود شخصية مهمه مثل جورج عياد .

من جانبه قال المهندس جورج عياد ان حزب الغد له وضع محترم، ونحن بصدد فترة سياسية مهمه نحاول خلالها تحديد اهداف الحزب فى الايام القادمة، ونحن حزب يختلف فى مبادئه واهدافه لانه حزب ” ملموم ” يتم فيه اختيار الشخصيات التى تنضم اليه ويتم اختيارهم على اسس التخصص والتنظيم، واضاف اننا عانينا كثيرا من قلة التنظيم فى الاحزاب، لذا نحن نطبق سياسة اننا نطالب بحزب منظم، وهدفنا مساعدة البلد من خلال اولادها، واعتمادنا اساسا على الشباب لان هدفنا الاول الوقوف بجانب الادارة المصرية، ونتمنى من خلال الحزب ان نطرح رؤية تؤهلنا لان نكون فى الوزارات القادمه، كما نستهدف المراة وذوى الاحتياجات الخاصة وصغار المستثمرين والشباب لتنفيذ دورهم المميز فى الدولة المصرية .

وقد حضر الافتتاح كلا من محمود عبد المنعم موسى سكرتير عام الحزب وعدد كبير من نواب رئيس الحزب من بينهم اللواء احمد ونيس لشئون الأمن، واللواء مصطفى عبيه للمحليات واللواء تامر الشهاوى لشئون المشروعات واللواء محمد صبرى الجنزورى عضو الأمانه العامة وفاطمة شعيب لشئون المرأة ومها الشريف للشئون الدولية، وكلا من الخبير السياسى عصام عاشور ورشا مجدى ومحمد فضلى وحسن أفندينا أحمد ابو الوفا واحمد عياد .