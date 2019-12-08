أخبار مصر | إحالة 7 قوانين للجان النوعية والموافقة على قانون أيلولة الصناديق الخاصة.. ماذا حدث في البرلمان اليوم؟

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إحالة 7 قوانين للجان النوعية والموافقة على قانون أيلولة الصناديق الخاصة.. ماذا حدث في البرلمان اليوم؟ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهدت الجلسة العامة للبرلمان اليوم الأحد برئاسة الدكتور على عبدالعال، اتخاذ العديد من القرارات أهمها؛ الموافقة على قانون أيلولة الصناديق الخاصة للخزانة العامة وإحالته لمجلس الدولة، وكذلك مُطالبة الحكومة بقانون لفصل الشهر العقاري عن "العدل" خلال 15 يومًا فقط.

وترصد "الخليج 365" أبرز ما جاء بالجلسة العامة اليوم على النحو التالي:

وقف تصدير المشكلات لرئيس الجمهورية والرأي العام

طالب الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة، الحكومة بالتوقف عن تصدير المشاكل للرأي العام أو لرئيس الجمهورية، وطالبها أيضًا بتحديد موعد نظر بعض الاستجوابات المقدمة من النواب للحكومة، خلال أسبوع، وأنه إذا لم تحدد هي فالمجلس سيفعل أدواته وفقا للدستور واللائحة ويحدد الموعد.

إحالة قانون أيلولة الصناديق الخاصة للخزانة العامة لمجلس الدولة

كما وافق مجلس النواب، على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بأيلولة نسبة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص وفوائض الهيئات العامة إلى الخزانة العامة للدولة، فى مجموعه، وقرر إرساله إلى مجلس الدولة للمراجعة.

إحالة 7 مشروعات قوانين للجان النوعية

ووافق مجلس النواب، على إحالة 7 مشروعات قوانين مقدمة من النواب إلى اللجان النوعية، ومنهم مشروع القانون المقدم من النائبة وأكثر من 60 نائبًا (عشر أعضاء مجلس النواب) بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات، إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، ومشروع القانون المقدم من النائب محمد سليم وأكثر من 60 نائبًا بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 75 لسنه 1963 بشأن تنظيم إدارة قضايا الحكومة (هيئة قضايا الدولة ) إلى لجنة الشؤون الدستورية.

وتم إحالة مشروع القانون المقدم من النائب جمال هندى و60 نائبًا بشأن تعديل القانون رقم 74 لسنه 1973 بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها إلى لجنة مشتركة من الشؤون الدستورية والدفاع والأمن القومى، والخطة والموازنة، القوى العاملة، وإحالة 3 مشروعات قوانين مقدمة من النائب أسامة شرشر و60 نائبا، أولهم بتعديل بعض أحكام قانون سجل المصدرين إلى لجنة مشتركة من الشؤون الاقتصادية والصناعة، والثانى متعلق بتعديل بعض أحكام قانون المرور وذلك إلى لجنة الدفاع والأمن القومى، وأخيرًا مشروع قانون بشأن الهيئة العامة للاستعلامات إلى لجنة مشتركة من الإعلام والثقافة، الاتصالات، العلاقات الخارجية، الخطة والموازنة.

وإحالة مشروع القانون المقدم من النائب عبد المنعم العلمى و60 نائبا بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 36 لسنه 1975 بإنشاء صندوق الخدمات الصحية للهيئات القضائية وذلك إلى لجنة مشتركة من الشؤون الدستورية، والدفاع والأمن القومي.

الموافقة على قانون الهيئات الشبابية واحالته لمجلس الدولة

ووافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، خلال الجلسة العامة المنعقدة، اليوم الأحد، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الهيئات الشبابية الصادر بالقانون رقم 218 لسنة 2017 فى مجموعه، وتم إحالته لمجلس الدولة لأبداء الملاحظات حوله.

مطالبة الحكومة بقانون لفصل الشهر العقاري عن "العدل"

كما طالب الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم الأحد، الحكومة بتقديم بمشروع فصل تبعية الشهر العقارى عن وزارة العدل، وأن يصبح الشهر العقارى هيئة مستقلة ويتبع وزارة التخطيط، للبرلمان خلال 15 يومًا فقط.

تهديد باستجواب وزير العدل

وهدد الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، باستجواب المستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل، بعد تقديم العديد من الشكاوى حول أزمات الشهر العقاري.

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وقال عبدالعال، إن تلك الأزمة تعد ابتزازا غير عادي للمواطنين وأدى لعدم تسجيل 95% من عقارات مصر، وتابع: "كل المحامين يشتكون من الشهر العقاري.. وعلى الحكومة أن تأخذ الأمر مأخذ الجد".

منع استخدام المكملات الغذائية بصالات الجيم

وطالب النائب فتحي ندا، عضو مجلس النواب، بمنع استخدام المكملات الغذائية والمنشطات بصالات الجيم.

وقال "فتحي"، إننا اتفقنا مع المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء الأسبق، وخالد عبد الغفار، وزير الشباب الأسبق، على منع وجود المكملات الغذائية والمنشطات في صالات الجيم، مشيرًا إلى أنها أدت إلى وفاة الكثيرين وآخرهم الفنان هيثم أحمد زكي -حسب قوله-.

تعاملات الصناديق الخاصة تحت الرقابة

كما قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن جميع إيرادات ومصروفات الصناديق الخاصة اليومية تحت رقابة وزارة المالية.

وأضاف معيط، أن إيرادات ومصروفات الصناديق الخاصة داخل الموازنة العامة للدولة ويتم متابعتها ومراقبتها إلكترونيا بشكل يومى، مؤكدًا أن الصناديق والحسابات الخاصة تقوم على تمويل مشروعات وأنشطة تحتاج إلى مزيد من المرونة.

وتابع: "لقد انتهينا من مشروع المالية الموحد للدولة، ويقضى بدمج المحاسبة الحكومية والموازنة العامة بقانون واحد".

تأبين النائب محمد بدوي دسوقي

وشهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأحد، برئاسة الدكتور على عبدالعال، تأبين النائب النائب محمد بدوي دسوقي، عضو المجلس عن دائرة قسم الجيزة، والذي وافته المنية الأسبوع الماضي.

وأعلن رئيس البرلمان، خلو المقعد البرلماني تمهيدًا لإجراء انتخابات تكميليه، كما أعلن "عبدالعال" إخطاره من وزير الداخلية بوفاه المغفور له النائب محمد بدوي السيد دسوقي، عن الدائرة الأولي ومقرها قسم شرطة الجيزة.

ونعي الدكتور على عبدالعال، النائب المتوفي، داعيًا أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، ودعا أعضاء المجلس الوقوف وقراءه الفاتحة ترحمًا علي روح النائب المرحوم.