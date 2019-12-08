أخبار مصر | "عاشور" يلتقي محامي كفر الشيخ 21 ديسمبر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "عاشور" يلتقي محامي كفر الشيخ 21 ديسمبر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

التقي سامح عاشور، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، اليوم الأحد، مجلس نقابة محامي كفر الشيخ، وذلك بحضور مدحت بدوي نقيب الفرعية، وصلاح مقلد عضو مجلس النقابة العامة.

شهد اللقاء دعوة مجلس النقابة الفرعية، النقيب العام سامح عاشور لعقد حوار مفتوح مع محامي كفر الشيخ، وذلك يوم الحادي والعشرين من ديسمبر الجاري، للرد علي جميع التساؤلات، والاستماع لمشكلات وطلبات المحامين، بالإضافة للاستماع لمقترحاتهم لتطوير المهنة والارتقاء بها.

كما شهد اللقاء موافقة النقيب العام على عدد من الخدمات النقابية وطلبات لمحامي الفرعية.

حضر اللقاء شعبان حماد، ومحمد فواز، وعلي كركور، ومحمد حسين، وعبدالفتاح الصاوي، أعضاء مجلس النقابة الفرعية بكفر الشيخ.