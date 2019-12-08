مصر | في لفتة إنسانية.. ضابط شرطة يدفع إيجار شقة لمسن وينقذه من الحبس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر في لفتة إنسانية.. ضابط شرطة يدفع إيجار شقة لمسن وينقذه من الحبس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قام معاون مباحث قسم شرطة ثان المنتزه (بمديرية أمن الإسكندرية) بفحص بلاغ مشاجرة بين مالك عقار وأحد قاطنيه "مُسن" يقيم بمفرده بدائرة القسم، لعدم قدرته على سداد مبلغ القيمة الإيجارية لمالك العقار، حيث تبين لمعاون المباحث عدم قدرة المستأجر المُسن على دفع قيمة الإيجار نظرًا لظروفه المادية والصحية.

فبادر الضابط بدفع قيمة الإيجار بلغت حوالي (1900) جنيه، وقيامه والقوة المرافقة بإحضار كرسى متحرك وحمله إلى سيارة الإسعاف لنقله للمستشفى للإطمئنان على حالته.