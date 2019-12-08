شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل زيارة مسؤولة من «الصحة العالمية» مستشفى التأمين الصحي بالسويس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبلت مستشفى التأمين الصحي بالسويس، الأحد، الدكتورة أميمة إبراهيم أبوالخير، أحد المسؤولين في منظمة الصحة العالمية، لمتابعة حملة «١٠٠ مليون صحة» للقضاء على «فيروس سي»، وما تم إنجازه في محافظة السويس وقطاع التأمين الصحي بالمحافظة.

كان في استقبال مسؤولة منظمة الصحة العالمية الدكتور أحمد المليجي مدير عام فرع التأمين الصحي الصحي بالسويس، والدكتور محمود عبدالنبي مدير المستشفى، والدكتور أيمن قابيل، مدير العيادة الخارجية، والدكتور باسم جمال، نائب مدير الشؤون العلاجية.

وأشادت «إبراهيم» بحملة «١٠٠ مليون صحة»، التي بدأت في شهر ديسمبر ٢٠١٨ بالسويس، حيث تخطت الاستجابة للعلاج نسبة ٩٠%، وبلغ عدد المترددين على المستشفى من المستفيدين من الحملة 5 آلاف مواطن بينهم طلاب مدارس.