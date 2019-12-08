شكرا لقرائتكم خبر عن للتعامل مع البلوغ المبكر.. «شباب الإسكندرية» تُدشّن «ابني مراهق» لتوعية الأمهات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

دشنّت الإدارة العامة للشباب في مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية، أول مبادرة من نوعها تحت شعار «ابنى مراهق» لتوعية الأمهات بمظاهر وعلامات البلوغ المبكر لدى الأبناء، حيث بدأت أولى ندوات المبادرة، الأحد، في مركز شباب المعمورة.

وقالت الدكتورة صفاء الشريف وكيل وزارة الشباب والرياضة في الإسكندرية، في تصريحات صحفية، إن مبادرة «ابنى مراهق» تأتى في إطار توجيهات الدكتور اشرف صبحى وزير الشباب والرياضة بالاهتمام بالنشء وتفعيل دور المديرية ثقافيًا واجتماعيًا وصحيًا وتنفيذ مبادرات التثقيف والتوعية المجتمعية بجميع مراكز الشباب.

وأوضحت «الشريف» أن المبادرة تهدف إلى التعرف على التغيرات الجسمية والنفسية لدى الأولاد والفتيات، وكذلك التعرف على صفات المراهق وكيفية التعامل معه وذلك في إطار سلسلة ندوات تثقيفية يتم تنفيذها على مدار شهر ديسمبر الجاري بمراكز الشباب التي جرى تحديدها، لافتة إلى أن الندوة الأولى تناولت البلوغ المبكر باعتباره حالة يبدأ جسم الطفل فيها في التغير إلى جسم شخص بالغ في مرحلة مبكرة جدًا والتوعية بماهية مرحلة البلوغ المبكر، والتى تتضمن النمو السريع للعظام، والعضلات، وتغير في شكل الجسم، وحجمه، وتطور في قدرة الجسم على التكاثر حيث لا يمكن تحديد سبب البلوغ المبكر ونادرًا، وفي حالات معينة، مثل العدوى، أو الاضطرابات الهرمونية، أو الأورام، أو الاضطرابات الدماغية، أو الإصابات، قد يحدث البلوغ المبكر عادةً ما يتضمن علاج البلوغ المبكر تناول أدوية لتأخير المزيد من تطور المرض.