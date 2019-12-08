شكرا لقرائتكم خبر عن «تركت منزلها لخلافات زوجية».. انتشال جثة ربة منزل من ترعة في بني سويف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

انتشلت قوات الإنقاذ النهري بمديرية أمن بني سويف، بالتعاون مع الأهالي، جثة سيدة من الترعة الفشنية بقرية الشقر التابعة لمركز الفشن، وتبين أنها غادرت منزلها على إثر خلافات الزوجية.

البداية بتلقي اللواء زكريا صالح، مدير أمن بني سويف، إخطارا من مأمور مركز شرطة مركز الفشن بالعثور على جثة لسيدة مجهولة بالترعة الفشنية البحرية «الصعيدية» أمام قرية الشقر.

تبين من معاينة الجثة أنها لسيدة في العقد الثالث، ولا توجد بها أي إصابات ظاهرية، وبكامل ملابسها، وبحوزتها مبلغ 20 جنيها، وبأذنيها قرط ذهبي ودبلة ذهبية بإصبع اليد اليسرى، ولا توجد بحوزتها أي أوراق تحديد شخصية.

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وأخطرت النيابة العامة التي انتقلت لمعاينة الجثة وقررت نقلها لمشرحة مستشفى الفشن المركزي، وتبين من التحريات وبتوقيع الكشف الطبي عدم وجود إصابات ظاهرية، ووجود انتفاخ بالبطن يرجح أن يكون حملاً، ولا يمكن الجزم بسبب الوفاة.

جرى إخطار قسم الأدلة الجنائية للانتقال وإجراء التصوير الجنائي واخذ عينة دم لتحليل الـ«DNA»، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالنشر عن الجثة بأوصافها وصولا لتحديد شخصيتها، وكشف غموض الحادث وضبط مرتكبيه، وتحرر المحضر رقم 5008 إداري مركز الفشن.

وبفحص حالات الغياب بالمديريات المجاورة، تبين وجود حالة غياب مماثلة لربة منزل تدعى «أمل. ع. ي»، 34 سنة، مقيمة قرية قليني بمركز مغاغة بالمنيا زوجة «س ك. ف» 37 سنة، سائق، محرر بغيابها المحضر رقم 8038 إداري مركز شرطة مغاغة لسنة 2019 بتاريخ 5 ديسمبر.

وتبين من التحريات انه باستدعاء زوجها تعرف على الجثة، وقرر أنها لزوجته المبلغ بغيابها، وأنها تركت منزل الزوجية لوجود خلافات بينهما، ولم يتهم أحدا ونفي الشبهة الجنائية، فكلفت إدارة البحث الجنائي باستكمال الفحص تنسيقاً مع أمن المنيا.