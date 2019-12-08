شكرا لقرائتكم خبر عن طلب إحاطة لوزيرة الصحة لسرعة تطوير وافتتاح المبنى الملحق بمستشفى رأس التين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قدم النائب حسنى حافظ، عضو مجلس النواب عن دائرة سيدى جابر، وعضو لجنة الصحة بالمجلس، طلب إحاطة إلى الدكتور على عبدالعال، رئيس المجلس، لتوجيهه إلى الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، بشأن تطوير المبنى الملحق بمستشفى رأس التين في منطقة بحرى.

وقال النائب في طلبه إن المبنى الملحق بالمستشفى سيساهم بشكل كبير في علاج المرضى المترددين على المستشفى، واضافة للخدمة الطبية للمدينة ما يستلزم سرعة الانتهاء من اعمال التطوير والافتتاح في اقرب وقت لانهاء قوائم الانتظار والزحام داخل المستشفى الحكومى.

شدد «حافظ» على ضرورة عمل صيانة شاملة للمبني الرئيسي في المستشفى الذي يحتاج إلى صيانة طارئة وعاجلة، بعد اغلاق جزئي لبعض أدوار المبني الرئيسي، ما أثر بدوره على تقديم الخدمة الطبية في المستشفى المتخصصة في علاج القدم السكري.