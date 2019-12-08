شكرا لقرائتكم خبر عن شعبة المستوردين: المصريون من أكثر الشعوب المستهلكة للشاي فى أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد أحمد شيحة، عضو شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية، أن مصر من أكبر الدولة المستهلكة لمنتج الشاي فى قارة إفريقيا، مشيراً إلى أن مصر من الدول الكبرى فى القارة من حيث عدد السكان، قائلا:"إحنا عندنا موروث شرب الشاي".

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وتابع أحمد شيحة، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج الحياة اليوم، تقديم الإعلامية لبني عسل، وحسام الحداد، المذاع عبر فضائية الحياة، أنه طالب سابقاً بأن يتم وضع الشاى والتبغ على قائمة السلع الاستفزازية، مشيراً إلى أنه يجب وضع السلع المضرة بالصحة على تلك القائمة.

وأكمل أحمد شيحة، أنه يصعب منع استيراد الشاي والتبغ، لأنه يضر مبالغ كيرة على الدولة من ناحية الضرائب، كما يصعب زراعة الشاى فى مصر، نظراً لأنه يحتاج إلى مناخ مختلف عن مناخ البلاج.