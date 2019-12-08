شكرا لقرائتكم خبر عن «الزراعة»: ارتفاع المساحة المنزرعة من القمح نهاية ديسمبر إلى 3.5 مليون فدان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور محمد القرش، المتحدث الرسمى باسم وزارة الزراعة، إنه من المتوقع وصول المساحة المنزعة بمحصول القمح نهاية ديسمبر الجاري من « 3.2 وحتى 3.5» مليون فدان.

Advertisements

وتابع «القرش» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أنه تم استنباط أصناف جديدة من القمح، ذات إنتاجية وجودة أعلى، كما أن هذه الأصناف الجديدة تكون اكثر مقاومة للأمراض.

وأضاف «القرش»، أن الوزارة قامت بتوزيع أصناف القمح المعتمدة من وزارة الزراعة على المزارعين، معربا عن أمله في الالتزام بزراعة تلك الأصناف من قبل المزاعين.

وأردف «القرش»، أن وزارة الزراعة تقوم بتوزيع الخريطة الصنفية للقمح في المحافظات التي من شأنها أن تؤدي لزيادة الإنتاج، حيث إن هذه الخريطة توزع المحاصيل حسب بيئة كل محافظة.