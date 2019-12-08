شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ دمياط تشارك في الاحتفال باليوم العالمي لمتحدي الإعاقة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شاركت الدكتورة منال ميخائيل، محافظ دمياط، الأحد، في الاحتفالية التي نظمها مجلس أمناء وجهاز تعمير مدينة دمياط الجديدة بالحديقة المركزية بالمدينة بمناسبة اليوم العالمي لمتحدي الإعاقة وذوي الهمم.

Advertisements

وأعربت المحافظ عن سعادتها البالغة لمشاركتها في الاحتفالية، التي جاءت في إطار حرص جميع الجهات والمؤسسات على الاهتمام بمتحدي الإعاقة والعمل دوما نحو تذليل كافة العقبات، التي تواجههم حتى يستطيعوا تحقيق أحلامهم في مجتمع يقدر مكانتهم ويؤمن بوجودهم، لافتة إلى اهتمام القيادة السياسية بهذا الملف، والذى يبدوا واضحًا بإعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية عن عام ٢٠١٨ عامًا لمتحدي الإعاقة.

وتوجهت الدكتورة منال عوض بالشكر الجزيل إلى جهاز تعمير ومجلس أمناء مدينة دمياط الجديدة وجميع المشاركين بتلك المبادرة على ما يبذلونه من جهد للتوعية بحقوق متحدي الإعاقة وتقديم الخدمات لهم والعمل على دمجهم في المجتمع.

وكرمت الدكتورة منال عوض عددا من المتميزين والمتفوقين من متحدي الإعاقة، كما تسلمت درع مجلس أمناء المدينة، تقديرًا لجهودها المبذولة لدفع عجلة التنمية على أرض المحافظة.