شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل زيارة محافظ كفر الشيخ لمركز دسوق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، الأحد، مجمع مدارس سعد شتا الابتدائية بمركز دسوق، والذي تضمن مدرسة أم المؤمنين الابتدائية، ومدرسة أبوموسى الأشعري، ومدرسة ريادة سعد شتا الابتدائية، ورياض الأطفال، واطمأن على مستوى التلاميذ والخدمات التعليمية، حيث تفقد فصول المدرسة، وتحاور مع الطلاب واطلع على دفاتر التحضير، وناقش الطلاب في الدروس التي تلقوها، وأعجب بمستوى الطلاب في رياض الأطفال ومدى تفعيل الأنشطة.

وكلف محافظ كفر الشيخ، وكيل وزارة التربية والتعليم بتفعيل الأنشطة الرياضية بجميع المدارس واتخاذ اللازم نحو تجهيز الملاعب بكافة أنواعها ومستلزماتها ورفع مستوى النظافة داخل المدرسة.

كما تفقد المحافظ محطة مياه شرب الكشلة، حيث تفقد مراحل تشغيل المحطة بداية من المأخذ، وحتى عنبر الكلور، وأحواض الشبة، أحواض المروقات، وطلمبات وأحواض الغسيل، وعنبر المرشحات، ومعمل المحطة، مراحل تحاليل عينة المياه العكرة والمنتج النهائي، إلى خطوط طرد وضغط المياه إلى الشبكة الخارجية للخطوط الرئيسية، ثم للمشتركين، مشدداً باستمرار تحليل العينات وضمان جودة المياه طبقاً للمعدلات العالمية.

وأكد محافظ كفر الشيخ أنه سيفاجئ المنشآت الخدمية بالزيارات دون علم أحد، للتأكد من تقديم خدمات جيدة للمواطنين وانضباط العاملين بها، وذلك بحضور المهندس محمد مفتاح رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بكفرالشيخ.

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وكلف المحافظ رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بكفرالشيخ، والعاملين بالمحطة بالاهتمام بمياه الشرب، وأخذ عينات عشوائية من المنازل بأطراف الشبكات بصفة دورية وتحليلها للوقوف على صلاحيتها بالنسبة للمواطنين طبقاً للمعايير الدولية لجودة مياه الشرب المنتجة.

كما قام المحافظ بزيارة مستشفى دسوق العام لمتابعة سير وانتظام العمل، والمرور على قسم الاستقبال، وحضانات الأطفال، والغسيل الكلوى، وعدد من أقسام المستشفى والعيادات الخارجية للاطمئنان على مستوى الرعاية الطبية المقدمة للمرضى، والاستماع لآراء وطلبات المواطنين، وتعرف على مستوى الرعاية الصحية المقدمة للمرضى، مؤكدا على انتظام إجراءات الفحص الطبي وصرف العلاج لهم.

وشدد على حسن معاملة المرضى، وضمان توافر الأدوية والمستلزمات والأدوات الطبية، ورفع مستوى الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين بالمستشفى، مكلفا بتكثيف المرور اليومى والرقابة على المستشفيات والوحدات الصحية بالقرى وخلال جولته، والتقى محافظ كفرالشيخ بعدد من المواطنين بمستشفى دسوق العام، واستمع إلى طلباتهم، موجها بتقديم أفضل سبل الرعاية الطبية لهم.

كما تفقد اللواء جمال نورالدين مخبز بلدى بمركز ومدينة دسوق، للتأكد من جودة رغيف الخبز المنتج، مؤكداً على ضمان جودة رغيف الخبز المقدم للمواطنين.

وأشار محافظ كفر الشيخ إلى أن هناك عددا من الحملات تستهدف ضبط الأسعار ومنع استغلال المواطنين منها حملة «اليوم الواحد»، وحملة «5 الصبح» والحملات اليومية بالتعاون مع الأجهزة المعنية للرقابة والتفتيش على المخابز ومستودعات الغاز والأسواق والمحال العامة لضمان جودة السلع وضبط الأسعار.