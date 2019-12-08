شكرا لقرائتكم خبر عن «الري» تكشف اَخر تطورات ملف مفاوضات سد النهضة قبل اجتماع واشنطن والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف المهندس محمد السباعي، المتحدث باسم وزارة الري، اَخر تطورات مفاوضات سد النهضة، قبل انطلاق اجتماعات مصر وإثيوبيا والسودان بواشنطن غدًا، مؤكدًا أن الدول الثلاث قادرة على التوصل إلى اتفاق عادل خلال إجتماع الولايات المتحدة الأمريكية المزمع عقده غدًا، بحضور وزير الخزانة الأمريكية والبنك الدولي كمراقبين.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «حديث المساء»، المذاع على قناة «إم بي سي مصر»، الذي تقدمه الإعلامية ياسمين عز، أن مفاوضات واشنطن تأتي ضمن سلسلة من المشاورات للوصول إلى نقاط توافق بحلول يناير 2020.

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ولفت إلى أن اجتماع واشنطن يأتي في إطار تقريب وجهات النظر في النقاط العالقة بشأن مسألة ملء وتخزين سد النهضة، بحضور وزراء الري والموارد المائية والخارجية برعاية وزير الخزانة الأمريكية وحضور البنك الدولي.

وأضاف أن اجتماع واشنطن يأتي بهدف تقييم الاجتماعيين الماضيين اللذين عقدا في أديس أبابا والقاهرة، ومتابعة النقاط التي تم التوصل إليها، مشيرًا إلى أن الدول الثلاث حتى الاَن ملتزمة باتفاق إعلان المبادئ الذي تم توقيعه في مارس 2015، وهناك توافر لحسن النية والسعي لتحقيق المصلحة المشتركة وعدم الإضرار بمصالح أحد.

ويُعقد في العاصمة الأمريكية واشنطن، غدا الاثنين، ٩ ديسمبر 2019 برعاية وزير الخزانة الأمريكي اجتماع على مستوى الخارجية ووزراء الموارد المائية من الدول الثلاث (مصر، السودان، إثيوبيا) وبمشاركة البنك الدولي وذلك لاستكمال المباحثات بخصوص قواعد الملء والتشغيل لسد النهضة.