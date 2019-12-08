شكرا لقرائتكم خبر عن «عبدالعال»: انتخابات تكميلية على مقاعد نائبين متوفيين.. وحالتا إسقاط عضوية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، إن المجلس أمامه حالتين لنائبين توفيا، مشيرًا إلى أنه سيجري إخطار الهيئة الوطنية للانتخابات بهما لإجراء انتخابات تكميلية على مقاعدهم.
وأضاف رئيس المجلس، في الجلسة العامة، الأحد، أن هناك حالتين أخريين لإسقاط العضوية، وسنصوت عليهم من أجل إجراء انتخابات تكميلية على مقاعدهم، معقبًا: «سأطرح الأمر على الجلسة العامة ومن يوافق يوافق، ومن يرفض سيكون في مواجهة الرأي العام».
وأشار «عبدالعال» إلى أن البرلمان منذ عام 1924 لم يشهد أن تستر على مثل هذه الحالات، قائلًا: «نحن لا نتستر على أحد وسنطرح الأمر للتصويت»، منتقدا غياب النواب وعدم حضورهم الجلسة العامة التي شهدت تأبين النائب محمد بدوي دسوقي، قائلًا: «شكل القاعة مقلق».
كانت هذه تفاصيل خبر «عبدالعال»: انتخابات تكميلية على مقاعد نائبين متوفيين.. وحالتا إسقاط عضوية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.