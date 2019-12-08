شكرا لقرائتكم خبر عن «عبدالعال»: انتخابات تكميلية على مقاعد نائبين متوفيين.. وحالتا إسقاط عضوية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، إن المجلس أمامه حالتين لنائبين توفيا، مشيرًا إلى أنه سيجري إخطار الهيئة الوطنية للانتخابات بهما لإجراء انتخابات تكميلية على مقاعدهم.

وأضاف رئيس المجلس، في الجلسة العامة، الأحد، أن هناك حالتين أخريين لإسقاط العضوية، وسنصوت عليهم من أجل إجراء انتخابات تكميلية على مقاعدهم، معقبًا: «سأطرح الأمر على الجلسة العامة ومن يوافق يوافق، ومن يرفض سيكون في مواجهة الرأي العام».

وأشار «عبدالعال» إلى أن البرلمان منذ عام 1924 لم يشهد أن تستر على مثل هذه الحالات، قائلًا: «نحن لا نتستر على أحد وسنطرح الأمر للتصويت»، منتقدا غياب النواب وعدم حضورهم الجلسة العامة التي شهدت تأبين النائب محمد بدوي دسوقي، قائلًا: «شكل القاعة مقلق».