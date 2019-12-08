شكرا لقرائتكم خبر عن استخراج إبرة من صدر طفلة بمستشفى بنها الجامعي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نجح فريق طبى بقسم جراحة القلب والصدر، بمستشفى بنها الجامعي، في استخراج إبرة من صدر طفلة، دخلت عن طريق الخطأ من الجلد، أثناء اللعب، واستقرت بالصدر أمام عضلة القلب.

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وبحسب بيان، الأحد، أجرى الأطباء العملية عن طريق شق صدري أمامي محدود، بطول «٢سم» فقط.

وضمّ الفريق الطبي كل من دكتور هانى الرخاوى، محمد الجزار، أشرف النحاس، أنهار السيد ونهي هلال، بجانب أطباء فريق التخدير.

وترقد الطفلة الآن داخل قسم جراحة القلب والصدر لاستكمال العلاج.