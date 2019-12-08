شكرا لقرائتكم خبر عن خالد الجندي: 70 عالمًا يعكفون على كتابة أضخم موسوعة في القرآن والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، أن 70 عالمًا في كل التخصصات اللغوية والبلاغية والتفسيرية، يعكفون منذ فترة على كتابة أضخم موسوعة دينية في التاريخ، حول الفروق اللغوية واللمحات البلاغية في القرآن الكريم، لافتا إلى أن العالم الجليل الدكتور محمد داوود هو المنسق العام ورئيس التحرير.

وتابع الجندى، خلال حلقة برنامجه «لعلهم يفقهون»، المذاع على فضائية «dmc»، الأحد: «لن تجدوا موسوعة شاملة لغوية بلاغية حول القرآن الكريم، حتى الآن، لكن لا يحيط بكتاب الله محيط، وإنتاج الموسوعة بدأ وسينشر على وسائل التواصل المختلفة لاستفادة الناس بها».