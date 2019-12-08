شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ أسيوط يشيد بدور قوات الدفاع الشعبي في تدريبات مواجهة الكوارث والأزمات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أشاد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، بالجهود التي تبذلها قوات الدفاع الشعبي والعسكري لإعداد ورفع كفاءة الأجهزة التنفيذية على مواجهة الأزمات والكوارث والحد من خطورتهما من خلال التدريبات العملية المشتركة، وذلك في إطار جهود المحافظة لرفع مستوى العناصر البشرية المعنية بمواجهة المخاطر المختلفة والوقوف على مدى الكفاءة الفنية للمعدات وحماية المنشآت والمشروعات القومية التي يتم تنفيذها في ظل دعم القيادة السياسية وعلى رأسها الرئيس عبدالفتاح السيسي لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.

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جاء ذلك خلال لقاء المحافظ العقيد محمود صبحي، المستشار العسكري للمحافظة، وأكد المحافظ أهمية التربية العسكرية في المدارس الفنية والثانوية العامة لتحسين حالة انضباط الطلاب وانتمائهم للوطن حتى يستفيد الطلاب تعليميًا وتربويًا وخلق جيل قادر على مواجهة الحياة وبناء وطننا الحبيب مصر مؤهلين لحمل راية الدفاع عن الوطن والعمل على استقراره وتقدمه تنفيذًا لتكليفات رئيس الجمهورية بالعمل على تطوير منظومة التعليم الفني والارتقاء بمدارسها طبقًا للبروتوكول الموقع بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مع قيادة قوات الدفاع الشعبي والعسكري بوزارة الدفاع.

وسلم المستشار العسكرى المحافظ خطاب تهنئة من اللواء أركان حرب خالد مصطفى توفيق قائد قوات الدفاع الشعبي والعسكري بمناسبة ثقة القيادة السياسية وتوليه محافظًا لأسيوط متمنيًا له دوان التقدم والرقي واستكمال مسيرة التنمية.

واستعرض المستشار العسكرى للمحافظة أبرز ملامح المشروع التدريبي صقر 54 والذى تم تنفيذه بالتنسيق مع قوات الدفاع الشعبي والعسكري بمشاركة جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة مؤكدًا على ضرورة الجاهزية وحسن استغلال المعدات والإمكانات المتاحة بكل قطاع وتوزيع الأدوار وتجهيز سيناريو إدارة الأزمة بكل قطاع وضرورة الإستفادة من المشروعات السابقة والإستغلال الجيد للإمكانات المتاحة لمجابهة تلك الأزمات لافتًا إلى أن المحافظة يوجد بها 7 مدارس عسكرية وجارى تحويل 4 مدارس أخرى للتأسيس العسكرى على أن يتم افتتاحها العام المقبل.