شكرا لقرائتكم خبر عن موسوعة جينيس تكذّب تامر حسني: ليس الفنان الأكثر إلهامًا وتأثيرًا في العالم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدرت موسوعة «جينيس» للأرقام القياسية، الأحد، بياناً تكذب فيه حصول المطرب المصري تامر حسني، على لقب أكثر فنان مؤثر وملهم في العالم، مشيرة إلى أن الموسوعة معنية بقياس الإنجازات القابلة للقياس، والقابلة للكسر، وذات المعايير الواضحة المحددة.

وقدّمت الموسوعة التهنئة لمارينا مول أبوظبي والفنان المصري تامر حسني بعد نجاحهما في تحقيق أكثر عدد مشاركات على لوحة إعلانات بـ12086 مشاركة، متخطين الرقم القياسي السابق الذي وقف عند 4900 مشاركة جرى تسجيلها في الخامس من شهر ديسمبر 2017.

وقالت الموسوعة في بيانها: استطاع جمهور الفنان تامر حسني يوم الجمعة، الموافق السادس من شهر ديسمبر 2019 كسر الرقم القياسي العالمي لجينيس للأرقام القياسية لـ «أكثر عدد مشاركات على لوحة إعلانات» وذلك في مارينا مول أبوظبي.

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وتابعت: تناقلت العديد من وسائل الإعلام خبراً مفاده أن الفنان المصري حقق لقب «الفنان الأكثر تأثيراً وإلهاماً في العالم» إلا أننا في جينيس للأرقام القياسية لا نقيس الإنجازات التي لا تتبع معايير واضحة.

وأضافت: «نمتلك في جينيس للأرقام القياسية معايير صارمة تشترك جميعها في محددات واضحة أهمها: أن يكون الإنجاز قابلاً للقياس، وأن يكون قابلاً للكسر، وأن يكون ذا معايير واضحة محددة، وأن يكون قابلاً للتقييم والتحقق من صحته».

وأكدت أنها السلطة الدولية التي تُعنى بكسر الأرقام القياسية، وتدير عملية قياس وتقييم الأرقام القياسية من جميع أنحاء العالم، وأن الإعلان عن هذه الأرقام القياسية يتم إذا ما اتفقت معاييرها مع اشتراطات صارمة ومحددة ولا تتبع عملية التصويت الجماهيري.

ولفتت إلى أن معايير كسر الرقم القياسي الخاص بـ«أكثر عدد مشاركات على لوحة إعلانات» تتضمن مشاركة أكبر عدد من الأفراد إلى ذات لوحة الإعلانات متضمنة اسماً فريداً ورسالة من المشارك نفسه.