شكرا لقرائتكم خبر عن تشميع صيدلية وضبط 17 ألف قرص دواء في الشرقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شنت إدارة التفتيش الصيدلي بمديرية الشؤون الصحية في الشرقية، برئاسة الدكتورة فاطمة حبيب، وإشراف الدكتورة رحاب عبدالحى، مدير عام إدارة الصيدلة، حملة بالتنسيق مع شرطة مباحث تموين المحافظة لمداهمة إحدي الصيدليات غير المرخصة بقرية الزنكلون التابعة لمركز الزقازيق، نظراً لورود معلومات تفيد قيامها بفتح أبوابها للجمهور وبيع الأدوية دون ترخيص وبالمخالفة للقانون مما يعرض صحة المواطنين للخطر.

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وبحسب بيان، الأحد، يأتي ذلك بناء على توجيهات الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، لإحكام الرقابة على سوق الدواء والصيدليات، وضبط الأماكن غير المرخصة التي تقوم بالإتجار في الأدوية البشرية والمستلزمات الطبية بالمخالفة للقانون، ومحاربة ظاهرة الدخلاء على مهنة الصيدلة، مما يعرض صحة المواطنين للخطر.

وأسفرت جهود الحملة عن ضبط وتحريز 17 ألف قرص وعبوة وزجاجة لأدوية ومستلزمات طبية مخالفة، منها أدوية مدرجة بالجدول الأول والثاني للمواد المؤثرة على الحالة النفسية بدون فواتير في مكان غير مرخص، وأدوية خاصة بوزارة الصحة والتأمين الصحي والمستشفيات غير مصرح ببيعها، وأدوية محفوظة في غير إشترطات التخزين المناسبة لها مما يعرضها للتلف.

وجرى تحريز المضبوطات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية وتحرير المحاضر اللازمة حيال المخالفات المضبوطة بقسم شرطة الزقازيق، كما تم تشميع الصيدلية بكامل محتوياتها لعدم وجود ترخيص.