شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الفيوم يشهد حفل تخريج دفعة جديدة من طلاب مجمع التعليم التكنولوجي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، حفل تخرج دفعة جديدة من طلاب مجمع التعليم التكنولوجى المتكامل في تخصصات دبلوم المدارس الفنية نظام 3 سنوات، والكلية التكنولوجية المتوسطة والمتقدمة، والذى أُقيم بالمركز الاستكشافي للعلوم بمركز ومدينة الفيوم.

حضر الاحتفال الدكتور محمد عمارة، رئيس قطاع التعليم الفنى والتجهيزات بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، نائباً عن وزير التربية والتعليم، والدكتور أحمد حسنى الحيوى، أمين عام صندوق تطوير التعليم التابع لرئاسة مجلس الوزراء، والدكتور ياسين مبارك، ممثل وحدة الدعم الإيطالى، والسيد كاميلو جورجي، رئيس قطاع التعليم بالسفارة الإيطالية، والسيد ماورو دى فيليبو، ممثلاً عن إقليم إميليا رومانيا الايطالي الشريك التعليمي لمجمع التعليم التكنولوجى المتكامل، ومحمد عبدالله، مدير مديرية التربية والتعليم بالفيوم، والعميد طارق محمد عادل، المستشار العسكرى للمحافظة.

وبدأ الحفل بكلمة ترحيب من طلاب مجمع التعليم التكنولوجى باللغتين العربية والإيطالية، وتضمن عرض فيديو توثيقي للورش ومراحل تدريب الطلاب بالمجمع خلال سنوات الدراسة، كما تم تسليم شهادات التخرج لعدد 100 طالب وطالب من خريجي دبلوم المدارس الفنية نظام 3 سنوات في تخصصي الكهرباء والميكانيكا، والكلية التكنولوجية المتوسطة، والكلية التكنولوجية المتقدمة، وتسليم المتميزين منهم شهادات التقدير، فضلاً عن تكريم الشركات والمصانع التي استضافت التدريب الميدانى للطلاب.

Advertisements

وقدّم المحافظ التهنئة للخريجين الجدد بعد تأهيلهم لسوق العمل الذي يتواكب مع المعايير العالمية، متمنياً لهم حياة عملية ناجحة، مؤكداً أن تأهيل الطلاب لسوق العمل من خلال الدراسة العملية بالمدارس التقنية يتيح فرصاً أكبر للشباب في مجالات العمل المختلفة، معرباً عن شكره لأولياء أمور الطلاب والطالبات على جهودهم في توفير الدعم اللازم لأبناءهم حتى تخرجهم.

وأكّد المحافظ حرص المحافظة على توفير بيئة تعليمية مناسبة أمام الطلاب لتخريج أجيال تسهم في النهوض بالمحافظة في مختلف القطاعات التنموية متسلحين بالعلم والتكنولوجيا الحديثة.

من جهته، أكد الدكتور أحمد حسنى الحيوى، أمين عام صندوق تطوير التعليم، حرص الدولة على الارتقاء بقطاع التعليم الفنى والتدريب المهنى وتغيير النظرة المجتمعية لهذا النوع من التعليم، مشيراً إلى أن مجمع التعليم التكنولوجى بالفيوم يمثل أحد ثمار التعاون بين الحكومتين المصرية والإيطالية في تخريج طالب متميز تعليمياً ومهارياً وحرفياً.

وعلى هامش الاحتفال، تفقد المحافظ عدداً من الورشه مجمع التعليم التكنولوجى المتكامل، واستمع لشرح من الطلاب حول آليات التدريب، والمهام التي يؤدونها على الآلات التي يتدربون عليها.