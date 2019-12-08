شكرا لقرائتكم خبر عن «عبدالعال» يتفقد التوسع في إنشاء الصناديق الخاصة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وافق مجلس النواب، الأحد، على مشروع قانون مقدم من الحكومة، بأيلولة نسبة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص وفوائض الهيئات العامة إلى الخزانة العامة للدولة.

وقال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، خلال الجلسة العامة، إن مصروفات وإيرادات الصناديق الخاصة بمختلف قطاعات الدولة تحت سيطرة الحكومة، وعدم ضمها بشكل كامل للموازنة العامة للدولة من أجل المرونة في الإدارة من جانب الصناديق وهو الأمر الغير متوفر في الموازنة العامة للدولة.

وأضاف «معيط» أنه على مدار السنوات الماضية، تم نقاش هذا الملف مع اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، والتوصل للعديد من المبادئ الحاسمة بشأن حصرها وضرورة العمل على توحيد اللوائح الخاصة بأعمال الصرف، وهو ما تم تنفيذه على مدار الفترة الماضية ونعمل الآن على توحيد اللوائح المنظمة لأعمال الصرف بكل الصناديق الخاصة.

وأوضح أن القرار الاستراتيجي في ضمها من عدمه بشكل كامل للموازنة العامة، مرتبط بالنتائج المترتبة على هذا الضم ومن أن هذه المرونة في الصناديق ستظل أم لا، وفاعلية المشروعات والبرامج ستظل قائمة أما لا، وهذا ما يتم دراسته بشكل عام من قبل الحكومة، ولكن مبدأ الرقابة على الصناديق من جانب وزارة المالية فهو موجود وتحت سيطرتها.

وبشأن البعد الاجتماعي للعاملين وفق هذه الصناديق، قال «معيط» إن الأمر يتم مراعاته بشكل دقيق، وهذا العام مقدر له قرابة المليار جنيه لدعم هذه الصناديق، ولا يتم إهمال أحد منهم، مشيرا إلى أنه يري أن الوضع الحالي للصناديق هو الأفضل حيث مرونة في الأداء وبرامج ومشروعات قائمة بكل حرية، مع رقابة حاسمة من وزارة المالية مع حرية متعلقة بالاستفادة من الزيادات بالاستقطاعات التي تتم لصالح الموازنة العامة.

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وعلق الدكتور على عبدالعال، رئيس المجلس، متسائلا عن التعددية الكثيرة في إنشاء الصناديق والتوسع فيها وأن كل جهة إدارية أصبح فيها أكثر من صندوق، مما يفسد الهدف الأسمى من الوجود، ورد «معيط قائلا إن الحكومة مسيطرة على كل المصروفات والإيرادات في هذه الصناديق، فيما أكد النائب حسين عيسي رئيس لجنة الخطة، أن دعم الموازنة من الصناديق ليس اختراع وانما أمر يتم في كل الدول.

و قال «عبدالعال» إن التوسع في إنشاء الحسابات والصناديق الخاصة يرجع لوجود مشكلة في توزيع الموازنة العامة للدولة، والصناديق تم التوسع في إنشاءها، ولا يوجد حهة إدارية إلا بها صندوق أو 2 أو 3 خاص، والمشكلة في توزيع الموازنة العامة على جهات الدولة، لو منحنا قدر من المرونة في عملية الصرف سينتهى التوسع فيها«.

وأضاف أنه في الكثير من الدول العالم هناك صناديق مستقلة لتمويل أنشطة ذات طابع استثمارى، مضيفا ومشكلتنا أنها تنشأ بقرارت من وزارات والمحافظ ومجلس الوزراء أي أن أية جهة تقدر تعمله، وهذا الأمر لا تعرفه القوانين للصناديق الخاصة المعمولة به في بعض الدول مما جعلنى اتوقف أمامها«.

و تابع :«المشكلة أن هناك عجز في الموازنة لدى بعض الجهات، وترك لهذه الجهات تدبير موارد مالية لمواجهة احتياجاتها، والأموال المفروض توفرها المالية».

وأشار عبدالعال إلى وجود أزمة إدارة في جهاز الدولة، وأن هناك حاجة إلى تطوير الإدارة، وقال: «لدى في مكتبى إخلاء طرف عليه 30 توقيع من داخل الإدارة، مضيفًا: «أعلم أن الرئيس السادات سنة 1973 في خطاب له عن محاربة البيروقراطية وجه بتشكيل لجنة لتطوير الادارة العامة، ولم تتطور حتى الان، وزادت المشكلة وبها أموال تجمع بمليارات الجنيهات لو أن هناك إدارة عامة نشطة، لكن الناس تيجي تدفع فلوس يقولولهم الساعة 12 الخزنة قفلت، ما تشتغل بعد الضهر».

وأشار إلى أزمة قانون التصالح في بعض مخالفات البناء، مؤكدا أن اللائحة التنفيذية عطلت تنفيذه، وجعلته هو والعدم سواء، ويفترض أن هناك حد أدنى وأقصى ويرفع إلى الأقصي مما يدفع المواطن عدم التقنين لوضعه وأخد حكم بصحة النفاذ.

و قال النائب سعيد طعيمة، إن هذه الصناديق الخاصة تعد سبوبة للعاملين عبر المكافآت ولابد من مواجهة ذلك بحسم، والمكافآت تصل لأرقام أكبر من المرتبات التي يحصل عليها من وزارة المالية وبعضها قمتها أكبر مما يتحصل عليها مساعد الوزير.