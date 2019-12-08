شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل الزيارة المفاجئة لوكيل «صحة الشرقية» لمستشفى القنايات المركزي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، الأحد، بالمرور المفاجئ على مستشفى القنايات المركزي لمتابعة انتظام سير العمل وأعمال التطوير، التي تتم بالمستشفى، والتأكد من الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين.

تفقد وكيل الوزارة أقسام الاستقبال والطوارئ، والأشعة، والحضانات، والأقسام الداخلية، والعناية المركزة الباطنية، والعناية المركزة للأطفال، والغسيل الكلوي، والأعمال الجارية بالعمليات، وتلاحظ وجود أعداد كبيرة بقسم الاستقبال تتلقي الخدمة الطبية، ووجه وكيل الوزارة بدخولهم الأقسام الداخلية، ودراسة مقترح بتطوير وزيادة عدد غرف قسم الاستقبال، كما تابع التشغيل التجريبي للعناية المركزة للأطفال والتي بدأت منذ أسبوعين، وتوافر الأدوية والمستلزمات الطبية بها.

واطمأن وكيل الوزارة من الأطباء على الحالة الصحية للأطفال والرعاية الطبية المقدمة لهم، كما أطمئن على المرضي بقسم الكلي الصناعي، واستمع إليهم، ووجه مديرة الإدارة الصحية بالقنايات، ومدير المستشفى بتوفير الاحتياجات اللازمة لهم، كما وجه بتخصيص مكان موحد لتغيير ملابس هيئة التمريض بالمستشفى، وشدد على نظافة غرفة بقسم الاستقبال لوجود بعض متعلقات هيئة التمريض، وتم ذلك على الفور.