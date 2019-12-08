شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل محاكمة 44 متهمًا في قضية «خلية سيناء» إلى الغد والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قرّرت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، تأجيل محاكمة 44 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«خلية سيناء» إلى جلسة غدٍ الاثنين، لاستكمال سماع المرافعات.
وتضمن قرار الإحالة، أن المتهمين في غضون الفترة من 2015 وحتى 9 فبراير 2018 ارتكبوا جرائم داخل وخارج مصر.
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