شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم: مصر بقيادة السيسي مُصرّة على التطور من أجل مستقبل أبنائنا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حضر الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، الأحد، ورشة عمل بعنوان «تطوير التعليم قبل الجامعي.. الامتحانات الإلكترونية»، بمقر حزب مستقبل وطن بالقاهرة الجديدة.

واستعرض «شوقي» خلال الندوة الخطوات، التي تم إنجازها حتى الآن من أجل تطوير التعليم، سواء ببناء النظام الجديد، وكذلك تطوير نظام التعليم القائم من خلال نظام الامتحانات الإلكترونية باستخدام التكنولوجيا دون تدخل بشرى لتحقيق العدالة والشفافية فلا مجال للغش والتسريب، والتي تساعد على قياس نواتج التعلم.

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وقال إن «الهدف من التطوير أن يتعلم الطالب ويركّز على فهم المادة وليس الحفظ»، موضحًا «أننا نحتاج إلى صقل مهارة التفكير والإبداع لدى الطالب؛ حيث وضعنا أفلام ومراجع متعددة على بنك المعرفة المصري، والتي تعد أكبر مكتبة رقمية، لمساعدة الطالب على الفهم، وكذلك قامت الدولة بإمداد الطلاب بجهاز تابلت لتسهيل وصولهم للمعلومات ببنك المعرفة».

وأكد وزير التربية والتعليم أن «التطوير في التعليم الفني واضحًا جدًا، على سبيل المثال مدارس التكنولوجيا التطبيقية، والتي تعد نموذج مبهر للتعليم المزدوج للشراكة بين الوزارة والشركات والمصانع ونتائجه مذهلة حتى أن الطلاب الأوائل قاموا بالتقديم فيها، مشيرًا إلى إنشاء هيئة لقياس الجودة بالتعليم الفني بمقاييس ألمانية، وأيضًا الاهتمام بتدريب معلمي التعليم الفني».

وأوضح «شوقي» أن «رحلة مصر إلى مستقبل أفضل تضمن العديد من الخطوات للتطوير منها التوسع في إنشاء المدارس اليابانية، ومدارس IG الحكومية، والتعاقد على الفصول الذكية لحل مشكلة الكثافة وذلك باستخدام وحدة كاملة متعددة الاستخدامات ومتنقلة، فضلًا عن تجهيز مجمع متكامل لخدمة ذوى القدرات الخاصة»، مشيرًا إلى أن «مصر بقيادتها السياسية مصرّة على اللحاق بالركب والوصول إلى التقدم من أجل مستقبل أبنائنا، إيمانًا من الرئيس عبدالفتاح السيسي ومنا بتحقيق حلم مجتمع متعلم مفكر ومبدع، ومن هنا جاءت البداية بالاهتمام بتقديم تعليم يتميز بجودة عالية لأولادنا».

حضر الندوة الدكتورة دينا برعي مستشار الوزير للامتحانات والتقويم التربوي، وحبيبة عز مستشار الوزير لتطوير التعليم الفني، والدكتور مجدى أمين مدير الأكاديمية المهنية للمعلمين، ومحمد عطية مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، وخالد حجازي مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة.