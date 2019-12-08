شكرا لقرائتكم خبر عن مطار شرم الشيخ الأسرع نموًا لعام 2019 أفريقيا والغردقة الثالث بمعدل الركاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الطيران فى بيان لها منذ قليل اليوم الأحد جاء فيه سجل مطار شرم الشيخ أسرع معدل نمو في أفريقيا لعام 2019 وحصل مطار الغردقة على المركز الثالث نموًا فى أعداد الركاب، والذى يعكس مدى ثقة المسافرين من مختلف أنحاء العالم في المطارات المصرية، وفقاً لإحصائية قامت بها مؤسسة "روتس أونلاين" المتخصصة بمتابعة صناعة الطيران وحركة الملاحة.

حيث ارتفعت الحجوزات إلى مطار شرم الشيخ الذى يعد ثالث أكثر المطارات المصرية نشاطًا، من 1.16 مليون مقعد في 2018 إلى 1.49 مليون مقعد في 2019، بنسبة نمو 28.9%.كما زادت أعداد الركاب القادمين الى مطار الغردقة بنسبة ١١,٩٪ عن العام الماضي.

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هذا وتحقق معدل ارتفاع تدفق المسافرين الى مدينتى شرم الشيخ والغردقة بفضل خطة وزارة الطيران المدنى فى انشاء العديد من المطارات بالإضافة إلى أعمال رفع كفاءة جميع المطارات المصرية وتطوير المنظومة الامنية بشكل كامل و التى ظهرت نتائجها بشكل سريع من خلال ازدياد أعداد الركاب القادمين إلى جمهورية مصر العربية.

وعلى جانب آخر هنأ الفريق يونس المصرى وزير الطيران المدنى جميع العاملين بقطاع الطيران على هذه النتائج الكبيرة و التى ظهرت بفضل جهود العاملين داخل منظومة الطيران المدنى.