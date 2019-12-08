شكرا لقرائتكم خبر عن المشاركون بمنتدى شباب العالم يتحدثون لـ«الخليج 365» والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتابع الخليج 365 فى عددها المطبوع الصادر غدا الاثنين، العديد من القضايا والملفات المهمة، على رأسها: المنتدى ملتقى الثقافات والحضارات ونقطة تلاقى الشباب.. المشاركون بمنتدى شباب العالم يتحدثون لـ«الخليج 365».. سارة: مصر ضمن 12 دولة عاهدت نفسى أن أزورها.. جاويد: متحمس للمشاركة والاستفادة من استراتيجيات الشباب لحل القضايا العالمية.. جونا: فوجئت بجمال شرم الشيخ ومصر آمنة.. وكريس زو: مصر تقدم خدمة رائعة للعالم





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