شكرا لقرائتكم خبر عن المعارضة القطرية: مساجد الدوحة تعجز عن سداد فواتير الكهرباء وتميم يمول الإرهاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال موقع قطريليكس، التابع للمعارضة القطرية، أن المساجد فى الدوحة أصبحت غير قادرة على دفع فواتير الكهرباء خاصة مع رفض الشيخ تميم بن حمد توفير دعم للمساجد فى الوقت الذى ينفق النظام فيه مليارات الدولارات على دعم الإرهاب وميليشياته المسلحة، حيث جاء إعلان لأحد المساجد بمثابة الصدمة للمواطنين القطريين بعد كشفه فرض رسوم على الصلاة داخل المسجد من أجل المساعدة فى دفع تكاليف الكهرباء والمياه والصيانة للمسجد.

Advertisements

وقال الموقع التابع للمعارضة القطرية، أن إدارة المسجد القكرى أكدت أنه ليس لها أى مصادر دخل لسداد فاتورة الكهرباء، ولذلك طالبت من رواد المسجد التعاون فى تسديد فاتورة شركة الوقدى للكهرباء ودفع قيمة فاتورة الكهرباء الخاصة بالمسجد، حيث قررت إدارة المسجد فرض رسوم على كل شخص كالتالى، 100 ريال لصلاة الفجر و50 ريالًا لصلاة المغرب والعشاء و50 ريال لصلاة الجمعة و100 ريال لصلاة التراويح، وصلاتى الظهر والعصر مجانًا على أن يشمل المبلغ جميع الخدمات ويسمح لكل أب اصطحاب ابن واحد مجانا.

وتابع موقع قطريليكس: قامت إدارة المسجد بالإعلان أنها تعاونًا منها سيُسمح لخطيب الجمعة بالذهاب للمسجد مجانًا والمؤذن مجانًا مع اثنين من مرافقيه، كما يمكن دفع اشتراك شهرى يبلغ 4000 ريال ويشمل أيام الجمعة والأعياد ورسوم الماء واستخدام دورات المياه مع إعطاء ميزة للمشترك بأن تكون صلاة الجنازة مجانًا أن كان الميت من أسرته، حيث جاء إعلان المسجد بمثابة الصدمة لدى المواطنين خاصة أن أموالهم تنفق على دعم الميليشيات الإرهابية والمسلحين بدون أى محاسبة لما يقوم به الشيخ تميم بن حمد.