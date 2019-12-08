شكرا لقرائتكم خبر عن عبد العال: لدينا حالتان لإسقاط العضوية ومن يرفض سيكون فى مواجهة الرأى العام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب لدينا حالتين لإسقاط العضوية وسنصوت عليهم من أجل إجراء انتخابات تكميلية على مقاعدهم أيضا قائلا:" سأطرح الأمر على الجلسة العامة ومن يوافق يوافق.. ومن سيرفض سيكون فى مواجهة الرأى العام".

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وأكد عبد العال، لم يحدث منذ فى حياة المجلس البرلمانية منذ عام 1924 أن المجلس تستر على حالات مثل ذلك، واختتم حديثه قائلا منظر القاعة مؤلم وبالأخص فى تابين زميل لهم ولا اعرف إلى متى سيتم الأمر على هذا الشكل

يذكر أن اللجنة التشريعية بمجلس النواب كانت قد اعدت تقريرا عن إسقاط العضوية عن النائبين خالد بشر وسحر الهوارى.