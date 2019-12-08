شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس البرلمان: عدم وجود هيئة مستقلة للشهر العقارى مخالفة جسيمة للدستور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، إن عدم وجود هيئة مستقلة للشهر العقارى يخالف الدستور، حتى لا يعتقد البعض أننا ننتزع من بعض الوزارات اختصاصاتهم، مشيرا إلى أن الشهر العقارى هيئة مستقلة.

وتابع عبد العال، خلال الجلسة العامة اليوم: "وزارة العدل مختصة بتنظيم القضاء وليس تسيير أعمال القضاء فاختصاصها اشراف مادى"، مضيفًا: "الشهر العقارى لا علاقة له بوزارة العدل.. طبقا للقواعد الحاكمة لتنظيم السلطات العامة وكذلك المادة 199من الدستور والتى تنص على أن الخبراء القضائيون، وخبراء الطب الشرعى، والاعضاء الفنيون بالشهر العقارى مستقلون فى أداء عملهم، ويتمتعون بالضمانات والحماية اللازمة لتأدية أعمالهم".

واستطرد رئيس مجلس النواب حديثه: "عدم وجود هيئة مستقلة للشهر العقارى مخالفة جسيمة للدستور"