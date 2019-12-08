شكرا لقرائتكم خبر عن موجز 6.. البرلمان يمهل الحكومة 15 يوما لنقل تبعية الشهر العقارى لـ"التخطيط" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر الخليج 365 خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار والتقارير المهمة منها: طالب الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، الحكومة بتقديم بمشروع فصل تبعية الشهر العقارى عن وزارة العدل، وأن يصبح الشهر العقارى هيئة مستقلة ويتبع وزارة التخطيط، للبرلمان خلال 15 يوما.

البرلمان يمهل الحكومة 15 يوما للتقدم بقانون فصل الشهر العقارى عن "العدل"

طالب الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، الحكومة بتقديم بمشروع فصل تبعية الشهر العقارى عن وزارة العدل، وأن يصبح الشهر العقارى هيئة مستقلة ويتبع وزارة التخطيط، للبرلمان خلال 15 يوما.

تركيا فى المركز قبل الأخير بمؤشر العدالة الاجتماعية.. والسبب سياسات أردوغان

قادت سياسات الدكتاتور التركي رجب طيب أردوغان، وحزب العدالة والتنمية الحاكم فى تركيا ، الأتراك إلى الهاوية والتدني فى كافة المستويات، حيث احتلت تركيا المرتبة الـ40، من أصل 41 دولة فى مؤشر العدالة والاجتماعية، الذى أعدته مؤسسة برتلسمان الألمانية.

ماكرون يجتمع بالوزراء لحل مشكلة "المعاشات" فى فرنسا قبل تظاهرات الثلاثاء

يجمتع الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون ، مساء اليوم الأحد فى قصر الإليزيه بالوزراء المعنيين بمشروع إصلاح نظام المعاشات التقاعدية الذى تسبب فى أزمة كبيرة فى الشارع الفرنسى، قبل ايام من إعلان رئيس الوزراء الفرنسى ادوارد فيليب الخطوط العريضة للقانون.

وزير المالية بالبرلمان: استثمارات الصناديق الخاصة لا تقل عن 40 مليار جنيه

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأحد، برئاسة الدكتور على عبد العال، جدلا خلال مناقشة مشروع قانون مُقدم من الحكومة بأيلولة نسبة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص وفوائض الهيئات العامة إلى الخزانة العامة للدولة.

الروبوت صوفيا تتحدث للحضور خلال فعاليات منتدى شباب العالم بشرم الشيخ

تنطلق فعاليات النسخة الثالثة من منتدى شباب العالم فى الفترة من 14-17 ديسمبر فى مدينة شرم الشيخ تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، ويُعد الذكاء الاصطناعى من أهم الموضوعات المطروحة على طاولة المنتدى هذا العام نظرًا لأهميته والفرص التى يتيحها للشباب ورواد الأعمال، إلى جانب التخوفات المصاحبة لاستخدامه وتطبيقاته المتعدّدة.

الفيفا يكشف عن الكرة الرسمية لبطولة كأس العالم للأندية 2019

كشف الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، عبر صفحته الرسمية على "تويتر"، عن الكرة الرسمية لبطولة كأس العالم للأندية التي تستضيفها قطر خلال الفترة من 11 – 21 ديسمبر الجارى.

البرلمان يوافق مبدئيا على مشروع قانون أيلولة الصناديق الخاصة للخزانة العامة

وافق مجلس النواب، فى جلسته العامة اليوم برئاسة الدكتور على عبد العال من حيث المبدأ مشروع قانون مُقدم من الحكومة بأيلولة نسبة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص وفوائض الهيئات العامة إلى الخزانة العامة للدولة.

هندى فاز بـ"اليانصيب" يعثر على كنز فى أرض اشتراها بأموال الجائزة

ابتسم الحظ مرتين لمواطن هندى يبلغ من العمر 66 عاما، حيث فاز بجائزة اليانصيب، وبالأموال التى حصل عليها اشترى قطعة أرض جديدة، وخلال زراعتها وجد فيها كنزًا كبيرًا، يضم عددًا كبيرًا من العملات النقدية التاريخية.

200 متطوع يمثلون 54 دولة بالاتحاد الأفريقى يشاركون فى حملة لتنظيف النيل

نظمت مؤسسة شباب بتحب مصر بالتنسيق مع وزارة الموارد المائية والرى ممثلة فى قطاع حماية النيل بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة حملة لتنظيف نهر النيل بمحافظة القاهرة فى المسافة من البر الغربى لكوبرى عباس بجزيرة المنيل حتى كوبرى الجامعة بمشاركة 200 متطوع فى الاتحاد الأفريقى، حيث تم استخراج 2 طن مخلفات من النهر تحت إشراف الدكتور رمضان السيد مدير حماية النيل بالجيزة.

Advertisements

زوجة المطرب شادى الأمير ترفع دعوى إثبات نسب الطفل "يازن" بعد رفضه تسجيله

أكد بلال عادل محامى زوجة المطرب شادى الأمير، أنه قام برفع دعوى إثبات نسب للطفل "يازن" 3 أشهر، لوالده، بعد رفض الأخير تسجيل الطفل باسمه فى سجلات المواليد لأكثر من 3 أشهر متصلة، رغم إلحاح زوجته عليه بتسجيله إلا أن رفض ذلك.

أمير الإرهاب يتصدر ترند تويتر.. مغردون يفضحون ممارسات تميم بن حمد الإرهابية

بدأت تتكشف للجميع، حقيقة تنظيم الحمدين، ودعمه للإرهاب، وتمويله لإشاعة الفوضى وتفكيك العالم العربى، وبدأ يعرف المهتمين بالشأن العربى الدعم القطرى لتنظيم الإخوان الإرهابى، والإرهاب عموما فى العالم.

وزير الطيران يوجه برفع درجة الاستعدادات القصوى استعدادا لمؤتمر أسوان للسلام

قام الفريق يونس المصرى وزير الطيران المدنى، اليوم الأحد بتفقد استعدادات وتحضيرات مطار أسوان الدولى الخاصة باستقبال ضيوف مصر المشاركين بمؤتمر أسوان للسلام والتنمية المستدامة المقرر إقامته يومى 11 و12 ديسمبر الجارى تحت رعاية وبحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى.

رقابة السندات اليابانية تطالب بتغريم شركة نيسان 22 مليون دولار

قالت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية، أن هيئة رقابية يابانية معنية بالسندات، تطالب وكالة الخدمات المالية بفرض غرامة بقيمة 2.4 مليار ين ( 22 مليون دولار) على شركة نيسان موتور اليابانية لصناعة السيارات.

الصحة: تسجيل 293 ألف مواطن بمنظومة التأمين الصحى الشامل بالأقصر

أعلنت وزارة الصحة، عن تسجيل 293 ألف مواطن بمنظومة التأمين الصحى الشامل الجديد بمحافظة الأقصر، منذ بدء التسجيل فى الأول من شهر أكتوبر الماضى وحتى اليوم.

فيديو.. سيولة مرورية أعلى كوبرى أكتوبر فى اتجاه المهندسين

شهد كوبرى أكتوبر سيولة مرورية فى الاتجاه للقادم من مدينة نصر إلى المهندسين.

التنمية المحلية: استرداد 2 مليون فدان من أراضى أملاك الدولة بالمحافظات

شدد اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، على ضرورة توجيه اهتمام خاص بمتابعة إزالة التعديات على أراضى وأملاك الدولة، وتقنين أوضاع الأراضى وتشجيع المواطنين على التقدم بطلبات للتصالح، موضحاً أنه تم استرداد حوالى 2 مليون فدان من أملاك الدولة على مستوى المحافظات والرصد السريع لأى تعديات وإزالتها فى المهد .

الصحة تعلن توفير مصل الأنفلونزا بـ13 مركزا للتطعيمات بـ75 جنيها..ضح 70 ألف جرعة بالمنافذ لسد احتياجات المواطنين.. وتسليم الطب الوقائى 500 ألف جرعة الاثنين المقبل.. وتؤكد: التطعيمات آمنه ومهمة للوقاية من الإصابة

أعلنت وزارة الصحة والسكان ممثلة فى هيئة الرقابة والبحوث الدوائية التابعة، عن الإفراج عن ما يقرب من 70 ألف جرعة من مصل الأنفلونزا ليصبح المصل متوفرا فى الشركة القابضة للمصل واللقاح بمركز التطعيمات القومى و13 منفذا آخر، بسعر 65 جنيها + 10 جنيهات رسم تطعيم.

صور.. رئيس الوزراء يشهد دخول ماكينة الحفر العميق لمحطة "ماسبيرو" بالجزء الأول من المرحلة الثالثة لخط المترو الثالث.. مدبولى: شريان حيوى ينقل ملايين الركاب يوميا.. وتكليفات من الرئيس السيسى باستكمال مراحله

شهد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، يرافقه وزير النقل المهندس كامل الوزير، ووزراء التخطيط والاستثمار والتعاون الدولى والاسكان، ومحافظ القاهرة، والسفير الفرنسى بالقاهرة، إطلاق إشارة دخول ماكينة الحفر العميق لمحطة ماسبيرو، ضمن محطات الجزء الأول من المرحلة الثالثة من الخط الثالث لمترو أنفاق القاهرة الكبرى.