عبدالعال يعلن خلو مقعد نائب بالجيزة.. ويؤكد: "سنصوت على إسقاط عضويتين"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - ميرا إبراهيم وأحمد علي:

أعلن الدكتورعلي عبد العال، رئيس مجلس النواب، خلو مقعد النائب محمد بدوي دسوقي، الذي وافته المنية السبت الماضي، وإخطار الهيئة الوطنية للانتخابات بإجراء الانتخابات التكميلية، خاصة أن المجلس لايزال أمامه أكثر من 6 أشهر، حتى انتهاء الفصل التشريعي الحالي.

جاء ذلك في الجلسة العامة للبرلمان، الأحد، برئاسة عبدالعال.

وقال رئيس المجلس: نحن أمام حالتين بوفاة نائبين، ومن المنتظر أن تجرى انتخابات تكميلية على مقاعدهما، كما لدينا حالتين لإسقاط العضوية، وسنصوت عليهما أيضا لإجراء انتخابات تكميلية على مقاعدهم أيضا، مضيفًا: "سأطرح الأمر على الجلسة العامة ومن يوافق يوافق.. ومن يرفض سيكون فى مواجهة الرأي العام".

وأكد عبد العال، أن البرلمان من 1924 لم يشهد أن نتستر على مثل هذه الحالات، ومن ثم نحن لا نتستر على أحد وسنطرح الأمر للتصويت، منتقدا غياب النواب وعدم حضورهم بجلسة اليوم، خلال التأبين الذي تم للنائب محمد بدوي دسوقي، مضيفا "شكل القاعة مقلق".