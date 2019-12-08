بالفيديو.. جهود قطاعات وزارة الداخلية خلال أسبوع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد الصاوي: واصلت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية جهودها على مستوى الجمهورية لمواجهة الجريمة بكافة صورها. وقامت قطاعات الإدارة العامة للمرور بحملات بكافة الطرق والمحاور بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن المختلفة، والأمن السياحي. وكثفت الإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي جهودها على مدار أسبوع في القطاعات التالية: (التموين والتجارة، شرطة الكهرباء، مباحث الضرائب والرسوم، مباحث الأموال العامة).

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