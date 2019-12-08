مصر | "كان يمر بأزمة نفسية".. ننشر صورة الطالب المنتحر ببولاق الدكرور

حصلت "بوابة الخليج 365"، على صورة الطالب المنتحر بشارع فيصل ببولاق الدكرور، وذلك بعدما ربط رقبته بحبل بمروحة سقف منزلهم، مما لفظ أنفاسه الأخيرة.

واستمعت النيابة العامة، بجنوب الجيزة، لأسرة طالب ثانوي يبلغ من العمر 19 عامًا، في واقعة انتحار نجلهم بمنطقة فيصل ببولاق الدكرور، عن طريق ربط حبل بمروحة سقف منزلهم.

وكشفت التحقيقات، أن الشاب يدعى "يوسف"، طالب في المرحلة الثانوية الصناعية، ولاحظ أسرته عليه في الفترة الأخيرة بمرور بحالة نفسية، وفي يوم الواقعة تفاجأوا بانتحاره.

وكانت أمرت النيابة العامة، بجنوب الجيزة، بانتداب الطب الشرعي في واقعة انتحار طالب في المرحلة الثانوية بربط حبل في مروحة السقف، وذلك للوقوف عل ظروف الواقعة وملابساتها

وكان تلقي قسم بولاق الدكرور بلاغا يفيد بانتحار شاب في شارع العشرين بمنطقة فيصل، فانتقلت قوة أمنية تحت قيادة المقدم محمد الجوهري رئيس مباحث بولاق الدكرور، إلى مكان الواقعة، وتبين قيام "يوسف. ع" 19 عاما، طالب في المرحلة الثانوية الصناعية، بربط حبل في خطاف المروحة الموجود في سقف صالة شقته وشنق نفسه.