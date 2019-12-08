مصر | نشرة حوادث "الخليج 365": خفير يطلق كلبين على طفلين.. ومتسول يقتل باحث قانوني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نشرة حوادث "الخليج 365": خفير يطلق كلبين على طفلين.. ومتسول يقتل باحث قانوني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
19 يناير.. الحكم في دعوى غلق المواقع الشيعية
قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الأحد، حجز الدعوى المقامة من سمير صبري، المحامي، والتي طالب فيها بإغلاق ووقف بث المواقع والقنوات الشيعية بصفة عامة، وموقع النفيس بصفة خاصة، للحكم بجلسة 19 يناير المقبل للتفاصيل اضغط هنا.
وردت معلومات لضباط مباحث قسم شرطة النزهة، مفادها تردد أحد الأشخاص على الجراج المشار إليه مرتديًا الملابس الأميرية وينتحل صفة ضابط شرطة للتفاصيل اضغط هنا.
تباشر نيابة حوادث جنوب القاهرة الكلية، التحقيق في واقعة وفاة باحث قانوني متأثرا بإصابته بجرح طعني بالبطن، في منطقة المعادي، وطالبت مصلحة الطب الشرعي بتشريح جثة المجني عليه، لبيان سبب الوفاة، وإعداد تقرير مفصل للوقوف على ملابسات الحادث، والتصريح بالدفن عقب ذلك للتفاصيل اضغط هنا.
شهدت منطقة المعصرة واقعة بشعة عندما أطلق خفير مدرسة خاصة كلبين شرسين على طفلين مما أسفر عن إصابتهما بإصابات خطيرة، وألقت أجهزة الأمن بالقاهرة تحت إشراف اللواء أشرف الجندي مدير الأمن القبض عليه للتفاصيل اضغط هنا.
تأجيل محاكمة 11 متهما بحيازة أسلحة نارية واحتجاز مواطن لطلب فدية بالتجمع
أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار عبد التواب إبراهيم، محاكمة 11 متهم لحيازتهم أسلحة نارية، واحتجاز مواطن لطلب فدية من ذويه بالتجمع، لجلسة 12 يناير المقبل للمرافعة للتفاصيل اضغط هنا.
بدأت الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة، محاكمة 215 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميا بـ "تنظيم كتائب حلوان للتفاصيل اضغط هنا ".
"تعاني من اكتئاب".. التحقيق في سقوط مسنة من الطابق الـ3 بالعجوزة
قررت النيابة العامة، بشمال الجيزة، انتداب الطب الشرعي، في واقعة سقوط سيدة مسنة في عقدها الخامس من العمر من الطابق الثالث لمنزلهم بمنطقة العجوزة، للتصريح بالدفن للوقوف على ظروف الواقعة وملابساتها، فيما طلبت النيابة التحريات للتفاصيل اضغط هنا.