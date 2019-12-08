مصر | نشرة حوادث "الخليج 365": خفير يطلق كلبين على طفلين.. ومتسول يقتل باحث قانوني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نشرة حوادث "الخليج 365": خفير يطلق كلبين على طفلين.. ومتسول يقتل باحث قانوني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد الشارع المصري، اليوم الأحد، خلال الساعات الماضية، العديد من الأحداث والقضايا الهامة، والتي حازت على اهتمام قراء "بوابة الخليج 365"، كما شهدت أروقة المحاكم، نظر بعض القضايا الهامة التي تشغل الرأي العام، ويقدم قسم الحوادث ببوابة الخليج 365 أبرز تلك الأخبار

19 يناير.. الحكم في دعوى غلق المواقع الشيعية

قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الأحد، حجز الدعوى المقامة من سمير صبري، المحامي، والتي طالب فيها بإغلاق ووقف بث المواقع والقنوات الشيعية بصفة عامة، وموقع النفيس بصفة خاصة، للحكم بجلسة 19 يناير المقبل للتفاصيل اضغط هنا.

بـ"اللبس الميري".. ضبط عاطل انتحل صفة ضابط للنصب على المواطنين بالنزهة

وردت معلومات لضباط مباحث قسم شرطة النزهة، مفادها تردد أحد الأشخاص على الجراج المشار إليه مرتديًا الملابس الأميرية وينتحل صفة ضابط شرطة للتفاصيل اضغط هنا.



النيابة تأمر بتفريغ الكاميرات المحيطة بمسكن باحث قانوني طعن على يد متسول

تباشر نيابة حوادث جنوب القاهرة الكلية، التحقيق في واقعة وفاة باحث قانوني متأثرا بإصابته بجرح طعني بالبطن، في منطقة المعادي، وطالبت مصلحة الطب الشرعي بتشريح جثة المجني عليه، لبيان سبب الوفاة، وإعداد تقرير مفصل للوقوف على ملابسات الحادث، والتصريح بالدفن عقب ذلك للتفاصيل اضغط هنا.



خفير مدرسة يطلق "كلبين جيرمان" على طفلين بالمعصرة.. وإصابات بالغة

شهدت منطقة المعصرة واقعة بشعة عندما أطلق خفير مدرسة خاصة كلبين شرسين على طفلين مما أسفر عن إصابتهما بإصابات خطيرة، وألقت أجهزة الأمن بالقاهرة تحت إشراف اللواء أشرف الجندي مدير الأمن القبض عليه للتفاصيل اضغط هنا. شهدت منطقة المعصرة واقعة بشعة عندما أطلق خفير مدرسة خاصة كلبين شرسين على طفلين مما أسفر عن إصابتهما بإصابات خطيرة، وألقت أجهزة الأمن بالقاهرة تحت إشراف اللواء أشرف الجندي مدير الأمن القبض عليه للتفاصيل اضغط هنا. تأجيل محاكمة 11 متهما بحيازة أسلحة نارية واحتجاز مواطن لطلب فدية بالتجمع

أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار عبد التواب إبراهيم، محاكمة 11 متهم لحيازتهم أسلحة نارية، واحتجاز مواطن لطلب فدية من ذويه بالتجمع، لجلسة 12 يناير المقبل للمرافعة للتفاصيل اضغط هنا.

