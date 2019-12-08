مصر | بعد تورطها في جريمة الرشوة.. مجلس الدولة يؤيد وقف المساندة التصديرية عن لشركة أثاث

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد تورطها في جريمة الرشوة.. مجلس الدولة يؤيد وقف المساندة التصديرية عن لشركة أثاث والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أيدت محكمة القضاء الإداري "دائرة الاستثمار "، برئاسة المستشار منير غطاس نائب رئيس مجلس الدولة، قرار وقف صرف المساندة التصديرية لإحدى شركات تصدير الأثاث بالخارج، لثبوت تسهيل الشركة الاستيلاء على المال العام وتقديم رشوة، ورفضت المحكمة الدعوى.

وثبت لدي المحكمة من مذكرة مدير ادارة البحث الجنائى بمصلحة أمن الموانئ، المخالفات التي شابت فحص شهادات المنشأ للرسائل المصدرة لحساب الشركة، وتم إيقاف صرف المساندة التصديرية.

وأضافت المحكمة، أن النيابة العامة اتهمت والد المدعي عام 2009 بتقديم رشوة بمبلغ اثنين مليون جنيه، لأحد موظفي جهاز صندوق تنمية الصادرات، مقابل قيامه بإنهاء إجراءات رفع ايقاف صرف المساندة التصديرية عن شركته، وأنهى الموظف الإجراءات، ومكن الشركة من صرف مبلغ يقارب ٢٤ مليونًا ونصف من الجنيهات كمساندة تصديرية، برغم ايقاف صرف المساندة التصديرية وعدم رفعه من السلطة المختصة.

وصدر حكم قضائي بات بحبس والد المدعي بالسجن المشدد ٥ سنوات ورد مبلغ ٢٤ مليون جنيه وتغريمه عن جناية تسهيل الاستيلاء على المال العام.

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واستندت المحكمة علي قرارات قواعد صرف المساندة التصديرية التي وضعها مجلس إدارة صندوق تنمية الصادرات، وهى وقف صرف المساندة لأي شركة يرد عنها بلاغ من أي جهة حكومية أو أمنية بوجود مخالفات وجار التحقيق معها.

ولم يقدم المدعى مستندات رد المبالغ المستحقة للجهة الادارية، فلا حق له فى صرف قيمة الدعم المستحق للشركة عن عدد ٢٠ عملية لتصدير الأثاث للخارج، ويكون قرار منع الصرف سليم قانونا.

وأكدت المحكمة، أن المُشرع أوكل في قانون تنمية التصدير لوزير التجارة الخارجية في حدود اختصاصه وضع القواعد والإجراءات التي تكفل تنمية الصادرات لتحقيق زيادة في حجمها وتوسيع مجالاتها وفتح أسواق جديدة لها ورفع قدرتها التنافسية في الأسواق العالمية.