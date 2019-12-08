أخبار مصر | "البسوا الشتوى".. الأرصاد تحذر من طقس الـ72 ساعة المقبلة (تفاصيل)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "البسوا الشتوى".. الأرصاد تحذر من طقس الـ72 ساعة المقبلة (تفاصيل) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهدت البلاد، اليوم الأحد، انخفاض طفيف فى درجة الحرارة مع سقوط أمطار خفيفة على بعض المحافظات، وقد نبهت هيئة الأرصاد منذ أيام قليلة من احتمالية سقوط أمطار.

وتواصلت "الخليج 365" مع دكتور أشرف صابر رئيس هيئة الأرصاد، لمعرفة ما سيحدث فى الطقس خلال الـ٣ أيام القادمة، قائلا إن من المحتمل أن يشهد غدا الاثنين، طقس مائل للدفء حتى شمال الصعيد، دافئ على جنوب الصعيد نهارا بارد ليلا.

وأضاف أن احتمال ظهور السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية، ومناطق من الوجه البحري، قد تمتد إلى القاهرة وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد، والرياح أغلبها غربية معتدلة تنشط على السواحل الشمالية.

وتابع "صابر" أن فصل الشتاء خلال الأسبوعين القادمين وأن نهاية فصل الخريف يتمتع بجو دافئ فى ساعات النهار بينما يميل البرودة ليلا، متابعا أنه لا يوجد إنخفاض فى درجات الحرارة وأنها فى معدلاتها الطبيعية.

وعن سبب الشعور بالبرد ليلا، أوضح خبير الأرصاد، أن ساعات الليل أصبحت أطول من النهار والسبب وراء الشعور بالبرد غياب الشمس لساعات طويلة.

وأضاف أن درجات الحرارة خلال ال 72 ساعة القادمين ستتراوح ليلًا من 13 إلى 14 درجة مئوية، وهو انخفاض كبير وملحوظ في درجات الحرارة نستشعره بمجرد التعرض للهواء، لأن درجة حرارة الجسم تكتسب من المنازل وتكون درجة حرارتها أعلى من الخارج.

ونصح بارتداء الملابس الشتوية وذلك بسبب احتمالية سقوط أمطار غزيرة، على السواحل الشمالية ومناطق شمال الدلتا، وهي غير مؤثرة على الأنشطة اليومية، وتشهد الرياح خفيفة مما تجعل الملاحة البحرية معتدلة على خليج السويس والبحر الأحمر، مضطربة نسبيًا في الاتجاه للبحر المتوسط ولكن تأثيرها على الملاحة سيكون محدود من ناحية الغرب تجاه كل من محافظات السلوم ومطروح، وقد لا تصل إلى الإسكندرية.

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وناشد المواطنين بتوخى الحذر والقيادة بهدوء على الطرق، خاصة السريعة لانخفاض مستوى الرؤية الأفقية في الصباح الباكر بسبب تكون الشبورة المائية على معظم الطرق.

تحذيرات هيئة الأرصاد السابقة

وكانت هيئة الأرصاد قد حذرت الاسبوع الماضى من سقوط أمطار متوسطة إلى شديدة على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة، وتكون غزيرة ورعدية وتصل إلى حد السيول على على مناطق من جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر.

كما نوهت الأرصاد إلى وجود كتلة هوائية قادمة من جنوب أوروبا تتسبب في انخفاض درجات الحرارة بقيم من 4-5 درجات لتصل درجات الحرارة إلى 26 أو 27 درجة، إلا أننا شهدنا ارتفاع درجات الحرارة.

ارتفاع درجات الحرارة، خلال الأسبوع الماضى، على عكس المتوقع والتنبؤات، جعل الكثير من المواطنين يبدون استغرابهم، ويطلقون العديد من الكوميكسات الساخرة عن أحوال الطقس، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، متسائلين عن "الأمطار والسيول"، بطريقة فكاهية قائلين "ماحسيناش بحاجة"، "الجو كان حر والشمس طالعة".

وعن توقعات هيئة الأرصاد بشأن طقس خلال الأسبوع الماضى، فمن المتوقع أن تقل الرؤية في الشبورة المائية الكثيفة صباحًا، على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء يصاحبها سقوط الأمطار الخفيفة على السواحل الشمالية، السبت، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شرق البلاد يصاحبها سقوط الأمطار الأحد.