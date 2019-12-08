أخبار مصر | عاجل.. تعديلات على جدول امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. تعديلات على جدول امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إجراء تعديل في جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2019/2020 للصفين الأول والثاني الثانوي، وذلك بمناسبة تزامن عيد الغطاس مع الامتحانات التي ستجرى يوم الاثنين الموافق 20 يناير 2020.

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وأوضحت الوزارة أنه تقرر تقديم موعد الامتحانات في المواد التي كان مقرر لها يوم الاثنين 20 يناير 2020، إلى يوم الأحد الموافق 19 يناير 2020، وذلك استجابة للخطاب الذي أرسله قداسة البابا الأنبا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، إلى وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

وأرسل قطاع التعليم العام خطابًا إلى المديريات التعليمية للتنبيه بالالتزام بالمواعيد المعلنة المعدلة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لعدم إعداد أي تصور لجداول الصفوف الدراسية المختلفة يتضمن إجراء امتحانات يوم الاثنين الموافق 20 يناير 2020.