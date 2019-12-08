أخبار مصر | رئيس البرلمان يطالب النواب بعدم مغادرة القاعة لتأبين النائب محمد بدوي دسوقي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس البرلمان يطالب النواب بعدم مغادرة القاعة لتأبين النائب محمد بدوي دسوقي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

طالب الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة المُنعقدة اليوم الأحد، النواب بعدم مغادرة القاعة لتأبين النائب محمد بدوي دسوقي، عضو المجلس عن دائرة قسم الجيزة، والذي وافته المنية الأسبوع الماضي.

ويصوت البرلمان برئاسة الدكتور علي عبد العال، في الجلسة العامة اليوم الأحد، على 3 مشروعات قوانين بشكل نهائي، ومنهم مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 8 لسنة 2015 في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين.

بالإضافة إلى مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون هيئات القطاع العام وشركاته الصادر بالقانون رقم 97 لسنة 1983، والمتضمن في التقرير التكميلي للجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية.

وكذلك مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 144 لسنة 2006 في شأن تنظيم هدم المباني والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعماري.

