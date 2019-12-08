أخبار مصر | الروبوت صوفيا تتحدث للحضور خلال فعاليات منتدى شباب العالم: "متحمسة للغاية لمقابلتكم"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الروبوت صوفيا تتحدث للحضور خلال فعاليات منتدى شباب العالم: "متحمسة للغاية لمقابلتكم" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تنطلق فعاليات النسخة الثالثة من منتدى شباب العالم في الفترة من 14-17 ديسمبر في مدينة شرم الشيخ تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ويُعد الذكاء الاصطناعي من أهم الموضوعات المطروحة على طاولة المنتدى هذا العام نظرًا لأهميته والفرص التي يتيحها للشباب ورواد الأعمال، إلى جانب التخوفات المصاحبة لاستخدامه وتطبيقاته المتعدّدة.

وهذا الإطار، تم دعوة الروبوت صوفيا روبوت ذو ملامح بشرية إلى حدٍ كبير - لتكون أحد المتحدثين خلال المنتدى.

ومن جانبها، قامت صوفيا بدعوة الحضور لمقابلتها خلال فعاليات المنتدى من خلال مقطع فيديو ظهرت فيه قائلة: "انتظروا مشاركتي في منتدى شباب العالم في شرم الشيخ بسيناء الجميلة والمشمسة. إنني متحمسة للغاية لمقابلتكم جميعًا".

تشبه هيئة الإنسان إلى حد كبير

وتُعد صوفيا روبوت من صناعة شركة "هانسون روبوتيكس" بهونج كونج، وصممها مؤسس الشركة، الدكتور ديفيد هانسون. صوفيا هي الروبوت الأكثر تطورًا علاوةً على هيئتها التي تشبه هيئة الإنسان إلى حد كبير، هذا بالإضافة إلى ما تتمتع به من قدرات تكنولوجية تجمع بين الابتكارات المتقدمة في مجال الروبوتات، والذكاء الاصطناعي، والفن.

وتتمتع صوفيا بجمالٍ معبر وتفاعلٍ حي، كما يمكنها محاكاة مجموعة كاملة من تعبيرات الوجه، وتتبع الوجوه والتعرف عليها، وإجراء محادثات طبيعية وسَلِسَة مع الناس.

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حصلت صوفيا على لقب بطل الابتكار لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) لتعزيز التنمية المستدامة باستخدام التكنولوجيا والابتكار في البلدان النامية. كما حصلت على جائزة جولد إديسون في علم الروبوتات لعام 2018.

تحاكي القدرات الذهنية البشرية

الجدير بالذكر أن تقنيات الذكاء الاصطناعي تتمتّع بخصائص وسمات معينة تتسم بها البرامج الحاسوبية والتي تجعلها تحاكي القدرات الذهنية البشرية، ومن أهم خصائصها القدرة على التعلم والاستنتاج ورد الفعل علي أوضاع لم تُبرمج في الحاسب الآلي.

ويتطلع العالم لانطلاق فعاليات النسخة الثالثة من منتدى شباب العالم، والذي سيقام بمدينة شرم الشيخ بسيناء، في الفترة من 14 إلى 17 ديسمبر 2019، تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية. ملقيًا الضوء على قضايا مختلفة تهم الشباب وتعطي لهم المساحة للتعبير عن آراهم حول التحديات والفرص التي يعيشونها في بلادهم.

عن منتدى شباب العالم

منتدى شباب العالم منتدي سنوي عالمي يقام بشرم الشيخ بسيناء، ويعقد تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وقد انطلق المنتدي في عام ٢٠١٧ بعد دعوة عدد من شباب مصر المتميز له؛ ليرسل رسالة سلام وازدهار وتنمية إلى العالم أجمع، كما شهدت النسخة الثانية للمنتدى في عام 2018 مشاركة أكثر من خمسة آلاف من شباب العالم؛ .ينطلق منتدى هذا العام في الفترة من 14 إلى 17 ديسمبر 2019، ويناقش موضوعات الأمن الغذائي، والبيئة والمناخ، وسلسلة الكتل، والذكاء الاصطناعي، والاتحاد من أجل المتوسط، وتمكين المرأة، والفن والسينما.