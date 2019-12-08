أخبار مصر | البرلمان يحيل قانون أيلولة الصناديق الخاصة للخزانة العامة لمجلس الدولة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر البرلمان يحيل قانون أيلولة الصناديق الخاصة للخزانة العامة لمجلس الدولة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأحد، على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بأيلولة نسبة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص وفوائض الهيئات العامة إلى الخزانة العامة للدولة، فى مجموعه، وقرر إرساله إلى مجلس الدولة للمراجعة.

ويناقش البرلمان برئاسة الدكتور علي عبد العال في الجلسة العامة، اليوم الأحد، تقرير لجنة الشباب والرياضة عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الهيئات الشبابية الصادر بالقانون رقم 218 لسنة 2017.

