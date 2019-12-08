أخبار مصر | محافظ القليوبية يتفقد مستشفى الخانكة المركزي (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محافظ القليوبية يتفقد مستشفى الخانكة المركزي (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تفقد اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، مستشفى الخانكة المركزي، وذلك لدفع الأعمال والوقوف على نسب تنفيذ أعمال التطوير الجارية بالمستشفى.

وكان في استقباله الدكتور حمدي الطباخ، وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، والذي أوضح أن المستشفى بلغت تكلفتها 220 مليون جنيه وتتكون من 110 أسرة إقامة وعيادات خارجية وصيدليات ومعمل تحاليل وغرف عمليات و22 جهاز غسيل كلوي وجاري العمل على قدم وساق لتسليم المستشفي في القريب العاجل.

كما قام الهجان بجولة لأجنحة المستشفى وأعطى بعض التوجيهات والملاحظات على الأعمال، ووجه بتلافي تلك الملاحظات والعمل بالتوازي في توريد الأجهزة والمعدات الطبية، كما تم الانتهاء من مبنى العيادات الخارجية بالكامل.