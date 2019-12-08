أخبار مصر | وزير المالية من البرلمان: تعاملات الصناديق الخاصة تحت الرقابة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير المالية من البرلمان: تعاملات الصناديق الخاصة تحت الرقابة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، المُنعقدة اليوم الأحد، إن جميع إيرادات ومصروفات الصناديق الخاصة اليومية تحت رقابة وزارة المالية.

وأضاف معيط، أن إيرادات ومصروفات الصناديق الخاصة داخل الموازنة العامة للدولة ويتم متابعتها ومراقبتها إلكترونيا بشكل يومى، مؤكدًا أن الصناديق والحسابات الخاصة تقوم على تمويل مشروعات وأنشطة تحتاج إلى مزيد من المرونة.

وتابع: "لقد انتهينا من مشروع المالية الموحد للدولة، ويقضى بدمج المحاسبة الحكومية والموازنة العامة بقانون واحد".

Advertisements

ويصوت البرلمان برئاسة الدكتور علي عبد العال، في الجلسة العامة اليوم الأحد، على 3 مشروعات قوانين بشكل نهائي، ومنهم مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 8 لسنة 2015 في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين.

بالإضافة إلى مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون هيئات القطاع العام وشركاته الصادر بالقانون رقم 97 لسنة 1983، والمتضمن في التقرير التكميلي للجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية.

وكذلك مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 144 لسنة 2006 في شأن تنظيم هدم المباني والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعماري.

